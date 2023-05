La exreina de belleza y presentadora Dayanara Torres se encuentra este fin de semana en celebración total ante la graduación de su hijo Cristian Anthony Muñiz Torres en Nueva York.

La tercera puertorriqueña reina universal viajó a la Gran Manzana con su otro hijo Ryan Anthony Muñiz Torres y el resto de su familia para festejar el logro académico de Cristian. El cantante Marc Anthony, exesposo y padre de los dos varones también estuvo presente en la graduación.

La presentadora de televisión que ahora reside en Miami ha compartido varias publicaciones de la graduación de su hijo en su cuenta de redes sociales. En todas las publicaciones ha expresado el orgullo y la admiración que le profesa a Cristian y a su familia. Además aclaró que ambos hijos hablan español ante comentarios de algunos seguidores.

Esta mañana le dedicó una hermosa y emotiva carta a su hijo Cristian en una de sus publicaciones.

“Esta carta de amor es para ti: Cristian Muñiz Torres. Este logro es tuyo, tu esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir para lograr los deadlines, las tareas, investigaciones, imaginación y por tu bendecido talento que desde que agarrabas un siempre dibujaste, tus fines de semana llenando tus libretas de dibujos, hasta tus vacaciones, nunca paraste de trabajar... verte siempre fue mi orgullo...Por qué crees q tengo guardadas tres maletas llenas de tus dibujos desde tus 4 años!

Siempre me impresionabas cuando veía lo q creabas de tu mente o de alguna película que viste hacia una semana... Te llevaba a los museos y me sentaba horas solo verte dibujar cada estatua, casa dinosaurio, cada animal que fascinaba tu mente... aunque a veces se me cerraban los ojos y me despertabas para movernos a la próxima sala, hasta llevarte al cine a ver alguna película y al terminar no querías comer ni helado, solo querías correr a la casa para dibujar lo que habías visto...

Kitian tu talento es una Bendición, tu enfoque y dedicación te seguirán llevando muy lejos! We can all see it y ya lo estamos viendo...Mi Kitian, mi cantito de pan, lo tienes todo y el mundo es tuyo!Te Amooooooo 🐬🎓 You did it Love!”, escribió Torres.

La exreina de belleza que mañana cumple 30 años de haber ganado la corona de Miss Universe llegará esta semana a Puerto Rico a celebrar su aniversario con varios reconocimientos en la isla que incluyen uno en la Fortaleza y en el municipio de Toa Alta.