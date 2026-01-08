De gira por los teatros de Puerto Rico la comedia “Divorcio?: en casa del Dr. Casado”

La comedia familiar de Luquis Productions “¿Divorcio?: en casa del Dr. Casado" subirá a escena el domingo, 1 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esta cita marca el inicio de una gira por distintos teatros de Puerto Rico.

Según un comunicado, en esta ocasión, la familia del “Dr. Félix Casado” se prepara para una visita aparentemente sencilla: conocer al nuevo novio de la hija menor. Sin embargo, lo que comienza como un encuentro familiar cordial toma un giro inesperado cuando personalidades chocan, emociones se desbordan y viejas heridas salen a la superficie.

Entre tensiones familiares, situaciones absurdas y revelaciones inesperadas, cada personaje se verá obligado a enfrentar verdades que preferían ignorar. En medio de esta tormenta emocional, el “Dr. Casado”, su esposa “Felicita”, sus hijas “Dana” y “Dina”, y un par de nuevos personajes que llegan a desordenarlo todo, descubrirán que, a veces, el verdadero caos no ocurre en el trabajo, sino en casa.

PUBLICIDAD

“¿Divorcio?: en casa del Dr. Casado” es una comedia cargada de ironía, frases motivacionales cuestionables, movimientos de kung fu, choques generacionales y una buena dosis de verdades disfrazadas de humor.

Escrita por Irvin Luquis, dirigida por Jimmy Colón y producida por Luquis Productions, el elenco está encabezado por Nelson Luquis como el “Dr. Félix Casado”, Michelle Estepa como “Felicita Casado”, Suley Martin como “Dana Casado”, José Escalera como “Michael”, Kiria Velázquez como “Dina Casado”, Gerald García como “Pepe” y Roxanell O’Farrill como “Chanel”.

Luego de su función de estreno en Caguas el 1 de febrero, la producción continuará su gira el 22 de febrero en el Teatro América de Vega Baja, el 19 de abril en el Teatro José M. Lugo de Fajardo y el 26 de abril en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón.