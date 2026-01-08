Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De gira por los teatros de Puerto Rico la comedia “Divorcio?: en casa del Dr. Casado”

Luego de su función de estreno, la producción continuará por Caguas y Vega Baja, entre otros

8 de enero de 2026 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta vez, la familia del "Dr. Félix Casado" se prepara para una visita aparentemente sencilla: conocer al nuevo novio de la hija menor. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La comedia familiar de Luquis Productions “¿Divorcio?: en casa del Dr. Casado" subirá a escena el domingo, 1 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esta cita marca el inicio de una gira por distintos teatros de Puerto Rico.

Según un comunicado, en esta ocasión, la familia del “Dr. Félix Casado” se prepara para una visita aparentemente sencilla: conocer al nuevo novio de la hija menor. Sin embargo, lo que comienza como un encuentro familiar cordial toma un giro inesperado cuando personalidades chocan, emociones se desbordan y viejas heridas salen a la superficie.

Entre tensiones familiares, situaciones absurdas y revelaciones inesperadas, cada personaje se verá obligado a enfrentar verdades que preferían ignorar. En medio de esta tormenta emocional, el “Dr. Casado”, su esposa “Felicita”, sus hijas “Dana” y “Dina”, y un par de nuevos personajes que llegan a desordenarlo todo, descubrirán que, a veces, el verdadero caos no ocurre en el trabajo, sino en casa.

“¿Divorcio?: en casa del Dr. Casado” es una comedia cargada de ironía, frases motivacionales cuestionables, movimientos de kung fu, choques generacionales y una buena dosis de verdades disfrazadas de humor.

Escrita por Irvin Luquis, dirigida por Jimmy Colón y producida por Luquis Productions, el elenco está encabezado por Nelson Luquis como el “Dr. Félix Casado”, Michelle Estepa como “Felicita Casado”, Suley Martin como “Dana Casado”, José Escalera como “Michael”, Kiria Velázquez como “Dina Casado”, Gerald García como “Pepe” y Roxanell O’Farrill como “Chanel”.

Luego de su función de estreno en Caguas el 1 de febrero, la producción continuará su gira el 22 de febrero en el Teatro América de Vega Baja, el 19 de abril en el Teatro José M. Lugo de Fajardo y el 26 de abril en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón.

Los boletos para todas las funciones estarán disponibles a través de Ticketera.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
