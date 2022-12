“Mom is gone” (”Mamá se fue”). Con ese escueto mensaje y un emoticon de cara triste, la célebre cantante norteamericana Cher, anunció este domingo en su perfil oficial de Twitter, el fallecimiento de su madre, Georgia Holt, a los 96 años.

Al momento, no ha trascendido el motivo de la muerte de la también cantante, actriz y compositora.

Según se ha publicado, a principios del pasado septiembre, Cher reveló en otra publicación de la red social que su madre padecía de problemas de salud recurrentes y había sido hospitalizada a causa de una neumonía.

De inmediato, la célebre intérprete de canciones como “Believe” o “Strong Enough” recibió mensajes de condolencia y apoyo de amigos y seguidores.

Una de las primeras fue la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton: “Siento mucho tu pérdida amigo. Te mando todo el 💚 del mundo” (So sorry for your loss, my friend. Sending you all the 💚 in the world).

Según varias publicaciones la relación que mantenían Cher y su madre siempre fue muy estrecha.

Georgia Holt fue una de las cantantes más aclamadas de su época e inició su carrera a los 10 años, además de ganar varios concursos de belleza.

Uno de sus últimos proyectos, según publican varios medios, fue en 2013 con su aparición en el largometraje “Dear Mom, Love Cher”, en el que Cher homenajeaba a su madre por su trayectoria profesional. Además, durante ese mismo año, y sus 86 años, publicó su primer álbum country, Honky Tonk Woman, grabado hacía más de 30 años, en 1980.

Su última aparición en la televisión fue en 2014 en el reality “RuPaul’s Drag Race”. También participó en producciones como “I love Lucy” y “Watch The Birdie”.