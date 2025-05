Demi Lovato se casa con el cantautor Jordan “Jutes” Lutes

View this post on Instagram

Lutes coescribió algunas de las canciones que hicieron de “Holy Fvck” un éxito, incluyendo “Happy Ending”, “City of Angels” y el sencillo pop-punk, “Substance”. Lovato lució un vestido blanco de Vivienne Westwood y Lutes un traje de Saint Laurent.

Representantes de Lovato no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.