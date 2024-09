“Desafortunadamente, no puedo tener hijos propios”: Selena Gómez vive duelo ante difícil realidad

Ahora, la cantante y actriz habló sobre una de sus batallas más personales : la maternidad , pues a pesar de que en repetidas ocasiones ha expresado sus deseos de ser madre, sus condiciones médicas no se lo permiten.

En entrevista para la revista Vanity Fair, la intérprete de “Bad Liar”, confesó que esta noticia fue un golpe muy duro para ella. Sin embargo, ya ha tenido tiempo para procesarlo y vivir su duelo: “Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Eso fue algo que tuve que llorar por un tiempo”, dijo.

Pero esta situación no ha hecho que Selena pierda las ilusiones de formar su propia familia. A pesar de no poder embarazarse, la cantante no ha descartado recurrir a otras alternativas como la subrogación o la adopción.