Selena Gómez se convierte en multimillonaria por su línea de cosméticos

Además, Gómez ganó millones de dólares por acuerdos con marcas de lujo como Louis Vuitton, Coach y Puma, según informó CNN. La publicación también indicó que la actriz recibió “al menos” 6 millones de dólares por temporada por su papel nominado al Emmy en el éxito de Hulu, “Only Murders in the Building”, que recientemente fue renovado para una quinta temporada.