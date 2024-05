Despliegue de famosos en la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla

El cayeyano agregó: “Ha sido un proceso bien bonito. Me lo he disfrutado al máximo. He conocido más a Carlos, nos hemos conocido más. Entonces, eso me ha gustado muchísimo. Soy muy perfeccionista. Como pudieron ver en la boda civil, yo intenté cuidar cada uno de los detalles. Fue una boda muy pequeña, éramos 35 personas”, exteriorizó.