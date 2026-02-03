Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eduardo Verástegui tilda de “basura tóxica” la música de Bad Bunny

El actor se expresó contra el cantante luego de su discurso en los Grammy 2026

3 de febrero de 2026 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny se alzó con el Grammy al Álbum del Año. (Chris Pizzello)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Eduardo Verástegui arremetió contra Bad Bunny tras su discurso en los premios Grammy 2026. Durante su estancia en el escenario, el reguetonero condenó las acciones del Servicio de Migración (ICE) tras convertirse en el ganador de la categoría Álbum del Año.

RELACIONADAS

El discurso del intérprete puertorriqueño no fue bien recibido por Verástegui, quien a través de una publicación de X cuestionó su música y su triunfo en la ceremonia.

“El Conejito Malo gañó el Grammy del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió el 2 de febrero.

Publicación de Eduardo Verástegui en X.
Publicación de Eduardo Verástegui en X. (Captura)

El galán de telenovelas como “Soñadoras” y “Salomé” calificó como contradictorio el discurso del intérprete de “Debí tirar más fotos”, ya que, según dice, su mensaje no coincide con las letras de sus canciones.

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, dijo.

“Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apagan el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad”, sentenció.

Ante la polémica que generó su postura, Verástegui señaló en otra publicación que no está en contra de los gustos de las personas pero sí en el trabajo de Bad Bunny en la música.

“Hay música que, subjetivamente, puede gustarte o no, y eso está bien. El gusto es personal. Pero una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, concluyó.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
