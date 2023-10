La guerra que se está desarrollando entre Gaza, Israel y Hamás, tiene a todos pendientes sobre lo que sucede al respecto, por las diferentes imágenes que se han presentado de niños, abuelos y demás población intentando sobrevivir antes los constantes bombardeos y ataques por parte del grupo armado.

Tras esto, muchas celebridades han dado su opinión sobre este tema, entre estas se encuentran Mia Khalifa y Gal Gadot, quienes concuerdan en que el enfrentamiento ha dejado a muchos heridos cruelmente, ya que en su mayoría han sido personas inocentes.

Por esto es que algunas personas han tomado cartas en el asunto y han salido para defender a su país, como es el caso del guardia de seguridad que protegió a Taylor Swift en su gira ‘The Eras Tour’, además, según ‘Israel Today’, el guardaespaldas se unirá a las Fuerzas de Defensa de Israel.

De acuerdo con ‘New York Post’, el escolta confirmó esto publicando una foto a su cuenta de Facebook en la que se observaba al hombre, que no quiere revelar su identidad, utilizando el uniforme militar y allí escribió: “Estoy con Israel, no debería tratarse de solo una persona. Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos. Sería un insulto para los animales de todo el mundo, llamarlos animales, pero no son seres humanos”.

Tras esto, el hombre expresó en la misma imagen su indignación contra el grupo armado Hamás: “¡Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a las mascotas de la familia y luego quemaron las casas! Trate de imaginar que eso sucede en su propio vecindario, con sus vecinos de al lado o con una familia que conoce”.

Además, el periodista israelí Eran Swissa, quien dio la noticia del guardaespaldas, le dijo a ‘Variety’ que el escolta nació en un kibutz de Israel, pero su trabajo se radicó en Estados Unidos, esto porque el hombre narró desde su cuenta de Facebook: “Tuve una vida maravillosa en Estados Unidos, obtuve el trabajo de mis sueños, el cual amo, tuve grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo”.

Continúo explicando: “Yo no tenía que venir aquí, pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares, solo por ser judíos o israelíes. No solo estoy aquí con Israel, realmente estoy aquí con la humanidad. ¡No estés con el lado equivocado de la historia! No se queden al margen y no digan nada ¡Apoyen a Israel, apoyen a la humanidad!”.