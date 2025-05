“No es que no estoy mal, no es que no estoy dolida lo estoy y muy profundo, pero ese mismo dolor me ayuda a seguir adelante y ese mismo dolor me da fuerzas para seguir mostrando al mundo quien era mi papá”, el mensaje de Zulinka Pérez a horas de subir al escenario por primera vez tras la tragedia del Jet Set, en la que su padre Rubby Pérez perdió la vida.