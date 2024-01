Luego de anunciar su salida de WKAQ 580 el pasado jueves, el profesor y analista político Ángel Rosa confirmó, finalmente, que la estación NotiUno 630 será su nueva casa.

Aunque no entró en los detalles particulares de horario o del nombre que tendrá su nuevo programa, Rosa explicó que desde este espacio retomará su análisis político con el mismo fervor y pasión que lo han distinguido desde que comenzó con un espacio radial fijo en el año 2017.

“Vamos a tener allí un programa muy parecido en formato al que ya tenemos antes. Vamos, obviamente, a darle mucha importancia a las circunstancias de un año electoral que es poco típico en la historia de Puerto Pico. Yo pienso, y me lo han demostrado estos días fuera de la radio, que hay un apetito grande de personas que tengan preparación en la materia política y que lo puedan explicar desde un punto de vista un tanto más objetivo que el que está metido en la refriega o el que está buscando ser, él o ella la noticia. Y creo que la oportunidad que se va a dar es la de no perder un espacio que ya teníamos y que la gente aprecia. Así que va a ser una propuesta interesante y la vamos a trabajar con mucho corazón”, dijo Rosa en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El exsenador del Partido Popular Democrático también expresó sentirse muy satisfecho con esta movida profesional, y contó que es importante no temerle a los cambios en la vida.

“Me siento muy bien. La verdad es que me han dado una acogida tanto corporativamente y también los compañeros. A veces, no hay mal que por bien no venga. Uno se acostumbra a estar en un lugar y a estar cómodo en ese lugar, y luego no te das cuenta. Cuando yo no pude llegar a un acuerdo con la gerencia de WKAQ para renovar el contrato, poquitos días después apareció un contrato que es mucho mejor de lo que yo jamás tuve en la radio. Y esa es una oportunidad que tú no debes dejar pasar nunca, porque eso es parte del crecimiento y el que le tiene miedo a los cambios no puede crecer”, sostuvo.

De la misma forma, agradeció el respaldo de Telemundo, canal en el que el profesor también presenta su análisis político, en todo este proceso que, y anticipó buenas nuevas en los próximos días. “Telemundo me ha dicho ‘cuenta con nosotros, te vamos a respaldar en ese nuevo programa’. Y no solamente que me lo han dicho, sino que me lo han demostrado. Así que vienen sorpresas por ahí, en esa misma línea. Vienen sorpresas en los próximos días”.

Pero más allá de su mudanza a una nueva estación radial, Rosa enfatizó la importancia del contexto sociopolítico que se vive en la isla actualmente. Es la primera vez en décadas que unas elecciones en la isla cuentan con tanta diversidad y con un interés renovado de parte del electorado por el futuro del país.

PUBLICIDAD

“Es la primera vez en 100 años, exactamente hace exactamente 100 años que en Puerto Rico hubo una alianza electoral. La primera alianza electoral de nuestra historia fue en el 1924, 100 años después tenemos una versión de una alianza. Es una propuesta que a mí me parece que va a probar muchas cosas en cuanto a la madurez del electorado puertorriqueño. Y la otra cosa que me parece que no se puede dejar pasar es que tenemos más de 40 candidatos independientes, algo que realmente es inusitado, y que habla, más que de los candidatos, del ambiente y de la temperatura del electorado puertorriqueño”, explicó Rosa.

Tomando eso como contexto, el analista hizo hincapié en la importancia de mantener a un público educado e interesado en las cuestiones políticas de la isla, en especial de una forma accesible y fácil de entender para todos.

“Yo creo que es el ambiente, es el caldo de cultivo, para un año en el que el análisis político va a tener mucho trabajo, pero trabajo no para decirle a la gente lo que tienen que pensar, sino para acompañar a la gente y al electorado a explicar, en arroz y habichuelas, estos cambios que son también parte del crecimiento de la sociedad puertorriqueña”.