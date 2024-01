Sin haber concluido el 2023, el analista político Ángel Rosa comenzó a experimentar cambios en el ámbito profesional. Su inesperado salto de Wapa Televisión a Telemundo Puerto Rico fue el movimiento inicial de una serie que se extendería hasta el histórico año eleccionario 2024.

El jueves, el anfitrión del segmento “Las cosas como son”, de “Telenoticias” de Telemundo, anunció su salida de la estación radial WKAQ 580AM. En entrevista con este diario, el exsenador reconoció que con su decisión dejó atrás un medio importante en su carrera y se lleva muy buenas amistades que creó en el camino.

“La verdad, es algo que vino todo a la vez porque mi contrato vencía el 31 de diciembre, no habíamos podido llegar a un entendido con la nueva gerencia de la emisora, con Wapa Media. En eso, llegó una oferta, muy buena, que estuve considerando por varias semanas y, finalmente, tomé la decisión de que era tiempo de crecer profesionalmente”, reveló Rosa.

PUBLICIDAD

Por asuntos de negociación, el profesor de la Universidad de Puerto Rico no pudo adelantar detalles de la nueva estación que lo acogerá. Sin embargo, dijo, el anuncio oficial podría conocerse en los próximos días.

Esta “mudanza”, agregó, tampoco responde a crecer su presencia en el Canal 2. Por el momento, recordó, participa en “Telenoticias 5PM”, de lunes a viernes.

“Ahora, con la llegada del año electoral, es muy probable que esa presencia vaya creciendo, según sea necesario”, expuso el mayagüezano.

El cambio de emisora, asimismo, permitirá que el comunicador retome algunos proyectos personales como su podcast. Según comentó, son muchos los que, a diario, le piden más episodios.

“Quiero aprovechar esta nueva faceta radial y televisiva para retomar el podcast, que tenía en las redes sociales y que estuve que poner en pausa porque estoy renovando mi casa, donde yo lo grababa. Así que, me quedé sin estudio de grabación por así decirlo. Para mi sorpresa, recibo mensajes de personas que disfrutaban y le sacaban provecho a ese trabajo”, contó.

Sobre su estancia en Telemundo, Rosa la catalogó como “excelente, sensible a la necesidad de los talentos y la audiencia”. Además, tuvo unas palabras para el presidente del canal, José Cancela.

“Es un presidente que realmente me impresiona su dominio de lo que es el dominio del Canal 2, un canal que es el primero, ciertamente una experiencia que me ha enriquecido muchísimo. Me siento muy contento en Telemundo”, expresó.

En cuanto a la contienda electoral, el experto en temas de política, comentó que será un año “muy distinto”. Con el simple hecho de tener una alianza política, algo que no sucedía hace más de un siglo, y la cantidad de aspirantes independientes a algún puesto, le debe dar a cada cual “un panorama de cuánto ha cambiado este ámbito”.

PUBLICIDAD