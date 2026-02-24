Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Emmanuel explica por qué fue hospitalizado de emergencia en México

No pudo participar de un concierto que tenía previsto junto a Mijares

24 de febrero de 2026 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante mexicano Emmanuel. (sumunistrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una crisis de salud de último momento impidió que Emmanuel subiera al escenario para el concierto que tenía programado, este pasado fin de semana, junto a Mijares.

El incidente ocurrió minutos antes de iniciar el espectáculo en Jardines de México; incluso, lo llevó a ser hospitalizado de urgencia.

Aunque el show se llevó a cabo, únicamente con la presencia de Mijares, la preocupación por el intérprete de “La chica de humo” se hizo presente entre los fans, por lo que, horas más tarde, Emmanuel aclaró lo ocurrido.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el padre de Alexander Acha agradeció el cariño y apoyo que ha recibido, además de revelar que fue un ataque de vértigo lo que lo obligó a ausentarse:

“No pude salir porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo”, explicó.

En su mensaje, el intérprete también reconoció el trabajo de su compañero, quien sacó el show adelante y en solitario.

“Quiero mandarle un saludo a Mijares, amigo, que ayer salió a cantar en solitario. Se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, agregó.

Por último, aprovechó la oportunidad para dar a conocer que ya fue dado de alta y le prometió al público que pronto se reencontrará con él: “A todos los medios, a todos mis fans, les quiero agradecer de corazón, ya estoy bien y estaré con ustedes nuevamente cantando. Estoy saliendo del hospital”.

Las palabras de Emmanuel provocó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no solo se dijeron felices por su recuperación, también le mandaron ánimos.

“Abrazo enorme Maestro, primero es su salud”, “La voz más bella de México. Qué bueno que estás bien”, “Que bueno que ya estés bien mi querido Rey Azul , y que profesionalismo de Mijares”, “Lo queremos”, “Gracias a Dios que ya estás mejor, los fans comprendemos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cantantes
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
