“Es humillante”: Mickey Rourke reacciona a colecta de GoFundMe para evitar su desalojo

Desde hace algunos días, Mickey Rourke, la estrella de Hollywood que logró fama mundial en la década del 80, se convirtió en noticia por sus graves problemas financieros: el mes pasado fue notificado de que será desalojado si no paga la deuda que acumula por el alquiler de su casa.

De inmediato, se inició una colecta, supuestamente a su nombre, que recaudó más de cien mil dólares. Ayer, el protagonista de 9 semanas y media decidió romper el silencio y se despegó de la colecta. “Es humillante”, sentenció.

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre cuando Eric Goldie, propietario del inmueble, le envió una notificación formal al artista de 73 años en relación con una cuantiosa deuda de $70,0000. De no pagar ese monto, Rourke debía abandonar su hogar en un término de tres días. Si bien el desalojo no se concretó de inmediato debido a una serie de tecnicismos legales que invalidaron la notificación inicial, fuentes cercanas al caso indicaron que el demandante avanzará con una nueva acción judicial para dejar desamparado a Mickey. Esta demanda no solo busca la recuperación de la vivienda, sino también el pago de los intereses y las costas legales generadas por el proceso.

Mickey Rourke (Captura de pantalla)

A raíz de la imposibilidad de poder costear ese monto, una mujer llamada Liya-Joelle Jones armó una colecta solidaria en la página GoFundMe con el fin de generar un ingreso para solventar la morosidad que acarrea el actor.

Este martes, la acción solidaria logró superar los $100,000.

En un video compartido en su perfil de Instagram ayer, Rourke habló de la campaña, dijo que estaba “frustrado y confundido” y aseguró que él no tuvo nada que ver con la acción. “Ese no soy yo, ¿ok?”, confirmó. “Si necesitara dinero no pediría ninguna caridad. Prefiero meterme una pistola por el culo y apretar el gatillo”, sumó.

“No sabría ni en un millón de años lo que es un GoFundMe. Mi vida es muy sencilla, no iría a fuentes externas como esa”, confesó en referencia al pedido de dinero por crowfunding, y habló de Liya-Joelle Jones, la mujer que comenzó la campaña y que se describió como la asistente de Kimberly Hines, la representante de Rourke. En la publicación, ella aseguró que la colecta fue “creada con el permiso total de Mickey”.

En su descargo, Rourke calificó la campaña de GoFundMe de “vergonzosa”. “Pero seguro que lo superaré como cualquier otra cosa”, confió. De inmediato, el hombre que volvió al ruedo con “El Luchador” pero que luego, otra vez, no supo cómo sostener la fama, reflexionó sobre su carrera: aseguró que hizo “un trabajo realmente terrible” gestionándola. “No fui diplomático. Tuve que ir más de 20 años a terapia para superar el daño que me hicieron hace años. Trabajé muy duro para superar eso. Ya no soy esa persona”, se sinceró.

Mickey Rourke fue visto en su casa de Los Ángeles, donde supuestamente enfrenta un desalojo por falta de pago de alquiler (Captura de pantalla)

Si bien instó a sus seguidores a no donar dinero a su nombre y explicó que en sus planes está hablar con su abogado al respecto, la campaña continúa en pie y ya recaudó más de 100 mil dólares. “Solo se me ocurre una persona que haría algo así, y espero que no sea la persona en la que estoy pensando. Es humillante”, hipotetizó.

Antes de despedirse, Rourke confesó que le ha pedido dinero prestado a algún amigo en momentos de crisis económica, pero que jamás realizaría una colecta como la de GoFundMe. “Nunca pediría ni a desconocidos ni a los fans, ni a nadie ni un céntimo. Ese no es mi estilo”, aseguró, y le habló directo a sus fans: “Recuperen su dinero. No lo haría así. Tengo demasiado orgullo”

La publicación de la discordia

“Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se crea con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda. Mickey Rourke es un ícono, pero su trayectoria, por dolorosa que sea, también es profundamente humana”, reza el texto que acompaña la colecta en la plataforma de crowdfunding.

“Es la historia de alguien que lo dio todo por su trabajo, asumió riesgos reales y pagó costos reales. La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”.