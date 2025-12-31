Familia de Tony Ocasio pide ayuda para costear gastos fúnebres

La familia de Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido artísticamente como Tony Ocasio, lanzó una petición en la plataforma GoFundMe con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres del artista, quien falleció el pasado 23 de diciembre de 2025. La iniciativa fue compartida por su sobrina, Nashira Rodríguez Ocasio, en representación de sus familiares.

Ocasio fue integrante original del icónico grupo “Los Chicos de Puerto Rico”, grupo del que también formaron parte Chayanne, Rey Díaz y Migue Santa, con el que dejaron una marca significativa en la música pop latina y en varias generaciones de seguidores. Según destacó su sobrina, Tony “compartió su talento y pasión por la música, llevando alegría y orgullo a su comunidad de fans y dejando una huella imborrable”.

Más allá de su trayectoria artística, la familia resaltó su dimensión humana y su servicio al país. “Tony fue un hijo, hermano, tío y amigo profundamente amado; un hombre generoso, lleno de fortaleza y siempre dispuesto a ayudar a los demás”, señaló Rodríguez. También recordó que fue veterano de guerra de la Operación Desert Storm, donde sirvió “con honor, compromiso y valentía”.

En el mensaje difundido a través de GoFundMe, la familia subrayó que la pérdida ha dejado “un profundo vacío” tanto en el ámbito familiar como en la comunidad que lo admiró. “Hoy honramos su vida, su música y su servicio”, afirmó Rodríguez.

La recaudación busca completar los gastos finales y brindar a Ocasio una despedida digna y llena de respeto. “Cualquier contribución, por pequeña que sea, nos acerca a ese objetivo, y compartir esta recaudación también es una manera invaluable de honrar su memoria”, añadió la sobrina.