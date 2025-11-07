Opinión
7 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Es un placer conocerle”: el papa recibe a Robert de Niro en el Vaticano

El actor está en Italia para la inauguración de su hotel y por un homenaje

7 de noviembre de 2025 - 1:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una fotografía distribuida por Vatican Media muestra al Papa León XIV (izq.) recibiendo en audiencia al actor estadounidense Robert De Niro (der.) en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, el 7 de noviembre de 2025. (VATICAN MEDIA HANDOUT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV ha recibido este viernes la visita en el Palacio Apostólico del Vaticano del actor estadounidense Robert de Niro, presente en la capital italiana para la inauguración de su hotel y por un homenaje.

“Buenos días. Es un placer conocerle”, le ha dicho en inglés el pontífice a su compatriota nada más recibirle en la llamada ‘Sala de Tronetto’ del palacio: “También para mi”, ha respondido el famoso actor, informa el medio oficial ‘Vatican News’.

Acto seguido, León XIV le ha regalado un rosario.

De Niro ha viajado a Roma para asistir a la inauguración de un hotel de su propiedad, en la exclusiva Vía Véneto.

El jueves, el actor de ‘El Padrino 2’ (1974) o ‘Taxi Driver’ (1976) había sido homenajeado en el Palacio del Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma, laureado con su mayor reconocimiento, el premio ‘Lupa Capitolina’.

Durante la ceremonia, el actor reivindicó y celebró sus raíces italianas, en concreto de la región de Molise, y destacó el valor de Italia y de la Ciudad Eterna para el arte y la cultura.

“Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado personal para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad”, aseguró durante la gala.

Pero también aplaudió la reciente elección del nuevo alcalde de su ciudad, Nueva York, Zohran Mamdani, como esperanza contra la política representada por el presidente Donald Trump: “Ha llegado el momento de recuperar nuestro país”, afirmó, según medios locales.

