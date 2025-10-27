Señal de cambio del papa León XIV: regresa la tradicional misa en latín a la basílica de San Pedro

Ciudad del Vaticano - Un importante cardenal estadounidense celebró el sábado una misa tradicional en latín en la basílica de San Pedro con el permiso explícito del papa León XIV, lo que emocionó a los católicos tradicionalistas que se habían sentido abandonados después de que el papa Francisco restringiera en gran medida la antigua liturgia.

Miles de peregrinos, muchas de ellos familias jóvenes con varios hijos y mujeres que se cubrían la cabeza con velos de encaje, llenaron el área del altar de la basílica hasta su máxima capacidad.

El cardenal Raymond Burke, la figura conservadora estadounidense, presidió la liturgia de dos horas y media, que fue rica en himnos, incienso y sacerdotes que se inclinaban ante el altar, de espaldas a los fieles en los bancos.

Para muchos tradicionalistas, el momento fue una señal tangible de que León podría ser más comprensivo con su difícil situación, después de que se sintieran rechazados por Francisco y su represión de 2021 contra la antigua liturgia.

Francisco había tomado medidas después de que la difusión de la antigua liturgia, especialmente en Estados Unidos, coincidiera con el auge del conservadurismo político de inspiración religiosa y la disminución de la asistencia a la iglesia en parroquias más progresistas.

“Tengo muchas esperanzas”, dijo Rubén Peretó Rivas, un organizador argentino de la peregrinación. “Las primeras señales del papa León son las de diálogo y escucha, escuchando verdaderamente a todos”.

Las últimas rondas en las guerras de la liturgia se remontan al Concilio Vaticano II, las reuniones de la década de 1960 que modernizaron la Iglesia católica. Entre las reformas se encontraba la celebración de la misa en lengua vernácula, en lugar de latín.

En las décadas que siguieron, la antigua misa en latín todavía estaba disponible, pero no generalizada. En 2007, el papa Benedicto XVI relajó las restricciones para celebrarla como parte de su alcance general a los tradicionalistas que aún estaban apegados al antiguo rito.

En uno de los actos más controvertidos de su pontificado, Francisco en 2021 revirtió la reforma de Benedicto de 2007 y restableció las restricciones para celebrar la antigua misa. Francisco dijo que su difusión se había convertido en una fuente de división en la iglesia y había sido explotada por católicos opuestos al Vaticano II.

Sin embargo, en lugar de curar las divisiones, la represión de Francisco pareció profundizar aún más la brecha.

“Estamos huérfanos”, dijo Christian Marquant, un organizador francés de la peregrinación del sábado.

El cardenal Raymond Leo Burke celebra la misa en latín de espaldas a los feligreses, como establece la antigua tradición. (Alessandra Tarantino)

León, el primer papa estadounidense de la historia, fue elegido con un amplio consenso entre los cardenales y ha dicho que su objetivo es la unidad y la reconciliación en la iglesia. Muchos conservadores y tradicionalistas lo instaron a sanar las divisiones litúrgicas que se extendieron sobre la misa en latín, especialmente.

Después de la elección de León, Marquant le escribió una carta en nombre de unos 70 grupos tradicionalistas pidiendo, entre otras cosas, permiso para celebrar una misa según el antiguo rito en San Pedro durante la peregrinación anual de los tradicionalistas a Roma.

Burke, quien tuvo una audiencia con León el 22 de agosto, le entregó la carta y el pontífice le dio su permiso, dijo Marquant.

Francisco también había permitido que se celebraran misas en latín en la basílica incluso inmediatamente después de su represión de 2021, pero solo por sacerdotes de bajo rango. En 2023 y 2024, los tradicionalistas no pudieron encontrar a nadie que estuviera dispuesto a acercarse a Francisco para pedir permiso, dijo Marquant.

El sábado, Burke no mencionó a Francisco, su represión o León en su homilía, la sección clave de la cual pronunció en italiano, español, francés e inglés. Pero se refirió repetidamente a Benedicto y su reforma de 2007 que liberalizaba la antigua liturgia como si todavía estuviera muy vigente.

A través de la reforma de Benedicto, “toda la iglesia está madurando en una comprensión y un amor cada vez más profundos por el gran don de la sagrada liturgia, tal como nos ha sido transmitida en una línea ininterrumpida desde la Tradición Apostólica, desde los Apóstoles y sus sucesores”, dijo Burke.

“Me impresionó la reverencia y la belleza”

El embajador húngaro ante la Santa Sede, Eduard Habsburg, permaneció de pie durante más de una hora con su familia entre los peregrinos para cruzar la Puerta Santa de la basílica, y luego encontró lugares en la sección de pie para la misa.

“Realmente no se parece en nada a los clichés que se escuchan de los tradicionalistas”, dijo mientras se abría paso hacia la basílica. “La realidad son familias con niños”.

En julio, documentos filtrados del Vaticano socavaron la razón declarada de Francisco para haber impuesto las restricciones en primer lugar: Francisco había dicho que estaba respondiendo a “los deseos expresados” por los obispos de todo el mundo que habían respondido a una encuesta del Vaticano de 2020, así como a la propia opinión de la oficina de doctrina del Vaticano.

Pero los documentos sugerían que la mayoría de los obispos católicos que respondieron a la encuesta habían expresado una satisfacción general con la antigua misa en latín y advirtieron que restringirla “haría más daño que bien”.

James Rodio, psiquiatra y padre de tres hijos, ha estado asistiendo a la misa tradicional en latín con su familia durante casi tres décadas en Cleveland, Ohio.

“Me impresionó la reverencia y la belleza y el simbolismo en acción y gesto, y por supuesto también el contenido”, dijo en una entrevista telefónica.

Aunque Rodio siempre había tenido acceso a una misa tradicional en Cleveland, él y otros feligreses sintieron “frustración” por la represión de Francisco y las restricciones que impuso.

“Detrás de todo, había una tristeza” y la sensación de que Francisco no los entendía, dijo. “¿Cómo podría cualquier organización tener un enfoque durante 16 o 17 siglos y luego decir que ya no era válido?”

Rodio dijo que él y sus compañeros feligreses son optimistas sobre León y esperan que permita que más parroquias ofrezcan la liturgia tradicional. En las últimas semanas, la diócesis de Cleveland recibió una extensión de dos años para seguir permitiendo la misa en latín en dos iglesias diocesanas.