Últimas Noticias
23 de octubre de 2025
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV denuncia las “medidas cada vez más inhumanas” y “celebradas” contra inmigrantes

El pontífice dijo que se puede proteger las fronteras cumpliendo con “la obligación moral de proporcionar refugio”

23 de octubre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV durante la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano. (ANGELO CARCONI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV ha denunciado este jueves las medidas “cada vez más inhumanas” e incluso “celebradas políticamente” contra los inmigrantes para defender las fronteras, durante una audiencia con los movimientos populares.

“Los Estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio”, sostuvo.

El pontífice ha recibido en el Aula Pablo VI del Vaticano a los participantes del V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, una reunión de sindicatos y cooperativas de todo el mundo, como los cartoneros argentinos, impulsada en 2014 por su antecesor Francisco.

León XIV advirtió durante su intervención que “cuando se abusa de los migrantes vulnerables no se está ejerciendo la soberanía nacional de manera legítima sino que -dijo- se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado”.

“Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos ‘indeseables’ como si fueran desechos y no seres humanos. El cristianismo, en cambio, se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales”, subrayó.

Por otro lado, el pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, consideró “alentador” que los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia se enfrentan a estas nuevas formas de deshumanización".

León XIV aseveró que “alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sintecho, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo, facilitar el acceso a la tierra y construir vivientes” no es ideología sino que significa “vivir realmente el Evangelio”.

Roma Italia Papa León XIV Vaticano
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
