Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
89°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos inmigrantes que sobrevivieron a naufragio en la costa de Aguadilla

Otros dos viajeros fallecieron cuando el bote, que llevaba a personas de origen dominicano, zozobró el sábado

5 de octubre de 2025 - 11:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El naufragio ocurrió en momentos en que una marejada afecta la costa norte de Puerto Rico. (suministrada )
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Oficiales federales arrestaron este domingo a dos inmigrantes que habían llegado a Aguadilla en una embarcación que naufragó cerca de la costa ayer, sábado.

RELACIONADAS

El director de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Aguadilla, Frank Hernández, indicó a El Nuevo Día que las detenciones estuvieron a cargo de agentes del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“Arrestaron a dos personas de tres que estaban buscando en un monte del área”, sostuvo Hernández. “Siguen buscando al otro”, añadió.

Las tres personas eran parte de los pasajeros de una embarcación que zozobró cerca de la costa de Aguadilla debido al fuerte oleaje, asociado a una marejada que impacta la zona norte de Puerto Rico.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, indicó a este medio el sábado que el incidente ocurrió en horas de la mañana en Surfer’s Beach.

Durante la mañana recuperaron el cuerpo de un hombre, mientras que por la tarde la Guardia Costera localizó el cuerpo de una mujer.

Mientras, otras dos personas -un hombre y una mujer- fueron rescatadas con vida.

Tags
AguadillaBreaking NewsMigraciónNegociado de Aduanas y Protección FronterizaPatrulla Fronteriza federal
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: