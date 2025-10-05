Arrestan a dos inmigrantes que sobrevivieron a naufragio en la costa de Aguadilla

Oficiales federales arrestaron este domingo a dos inmigrantes que habían llegado a Aguadilla en una embarcación que naufragó cerca de la costa ayer, sábado.

El director de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Aguadilla, Frank Hernández, indicó a El Nuevo Día que las detenciones estuvieron a cargo de agentes del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“Arrestaron a dos personas de tres que estaban buscando en un monte del área”, sostuvo Hernández. “Siguen buscando al otro”, añadió.

Las tres personas eran parte de los pasajeros de una embarcación que zozobró cerca de la costa de Aguadilla debido al fuerte oleaje, asociado a una marejada que impacta la zona norte de Puerto Rico.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, indicó a este medio el sábado que el incidente ocurrió en horas de la mañana en Surfer’s Beach.

Durante la mañana recuperaron el cuerpo de un hombre, mientras que por la tarde la Guardia Costera localizó el cuerpo de una mujer.