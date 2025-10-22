Grupo de defensa de inmigrantes pide que se retire a las embarazadas de los centros de detención

Baton Rouge— Mujeres detenidas por agentes de inmigración de Estados Unidos mientras estaban embarazadas dicen que recibieron atención inadecuada en una carta el miércoles que pide a la administración de Donald Trump que deje de mantener a las mujeres embarazadas en centros federales de detención.

La carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es parte de una campaña más amplia en los últimos meses por parte de los demócratas y los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que dicen es el maltrato de las mujeres embarazadas que han sido detenidas en la represión de la inmigración de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la atención prestada a las detenidas embarazadas, diciendo que se les dan visitas prenatales regulares y apoyo nutricional. La agencia no proporcionó inmediatamente cifras sobre el número de mujeres embarazadas en detención, como han exigido los demócratas.

La carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) da cuenta de mujeres embarazadas que dicen que fueron encadenadas durante el transporte, colocadas en régimen de aislamiento durante varios días y que se les dio comida y agua insuficientes mientras estaban recluidas en centros de detención en Luisiana y Georgia.

La ACLU dijo que en los últimos cinco meses se ha reunido con más de una docena de mujeres que estaban embarazadas mientras estaban bajo la custodia de ICE, incluyendo algunas que tuvieron un aborto espontáneo mientras estaban detenidas. Las mujeres informaron de “experiencias muy preocupantes”, dice la carta, incluyendo la falta de traducción durante los encuentros médicos y la negligencia médica. Una de ellas sufrió una infección ‘grave’ después de su aborto espontáneo.

En una entrevista con The Associated Press, una de esas mujeres dijo que la mantuvieron esposada mientras la transportaban a Luisiana, un viaje que duró cinco horas y abarcó dos viajes en avión. La mujer, que desde entonces ha sido liberada de la custodia y ha dado a luz, habló bajo condición de anonimato por temor a enfrentarse a represalias durante su caso en curso.

Un oficial le dijo que consideró quitarle las esposas, pero le preocupaba que se escapara. ‘¿Cómo voy a escapar si estoy embarazada?’, dijo la mujer que respondió.

Dijo que se sentía como si la hubieran secuestrado y experimentó mareos, náuseas y sufrió sangrado vaginal. Durante su tiempo en el centro de detención, dijo que a las mujeres embarazadas no se les ofrecían dietas especiales y describió la comida como horrible. Alegó que las detenidas tenían que “rogar” por agua y papel higiénico.

La carta de la ACLU es el último llamamiento a una investigación sobre el arresto y el tratamiento de las detenidas embarazadas.

Los senadores demócratas escribieron a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en septiembre, expresando su preocupación por la “prevalencia y el tratamiento” de las mujeres embarazadas, en posparto y lactantes bajo la custodia de ICE y exigieron que la agencia deje de detener a esas personas a menos que existan ‘circunstancias excepcionales’.

Los legisladores demócratas también han dicho que la información sobre el número de mujeres embarazadas bajo la custodia de ICE ha sido difícil de averiguar.

El DHS ha dicho que las detenidas embarazadas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y alojamiento “alineados con los estándares de atención de la comunidad”.

“La detención de mujeres embarazadas es rara y tiene una supervisión y revisión elevadas”, dijo la agencia en un comunicado de prensa en agosto.