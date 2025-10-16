Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
86°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Unos 175,000 estadounidenses se han postulado para ser agentes migratorios de ICE

La subsecretaria de Seguridad Nacional confió en que “añadirán más patriotas” porque “es un trabajo muy gratificante”

16 de octubre de 2025 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de ICE en operativo. Foto de archivo. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami (EE.UU.) - Unos 175,000 estadounidenses se han postulado para el reclutamiento masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), de los que han contratado a 5,000, según un artículo que difundió este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

RELACIONADAS

La funcionaria compartió en sus redes sociales una nota del medio conservador Breitbart en la que Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirma que están “en camino” para cumplir la meta de tener 10,000 nuevos agentes de ICE en la Administración de Donald Trump.

“Son 175,000 estadounidenses que se han postulado para unirse a ICE. ¡Asombroso! Es realmente alentador ver patriotas que no se dejan engañar por la charada de los medios, quieren aplicar el Estado de derecho y quieren proteger nuestra tierra", declaró McLaughlin al editor en jefe de Breitbart, Alex Marlow.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

La funcionaria recordó que existen los fondos gracias a la “gran y hermosa ley” que el presidente Trump firmó en julio y que, según especialistas, convertirá a ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75,000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

El DHS expuso entonces que habría casi 30,000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10,000 agentes de ICE que se sumarán a los 20,000 ya existentes y alcanzar un ritmo de 1 millón de deportaciones anuales.

McLaughlin confió en que “añadirán más patriotas” a ICE porque “es un trabajo muy gratificante” y hay “un bono de 50,000 dólares”.

“Necesitamos subir estos números (de deportaciones), y estén seguros, el Congreso nos ha dado estos fondos”, agregó la subsecretatria.

Visita de "terror" a centro de detención en Texas para ver a su esposo: "Eso a mí, me partió el alma"

Visita de "terror" a centro de detención en Texas para ver a su esposo: "Eso a mí, me partió el alma"

El puertorriqueño Alberto Santell Torres lucha por la liberación de su pareja, el venezolano Alejandro Rosario, detenido por agentes de ICE.

Para incentivar las contrataciones, además de los bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes de ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

El DHS lanzó en julio su campaña de reclutamiento nacional para ICE ‘Defend the Homeland’ (defiende la patria), con anuncios que se han transmitido en plataformas de ‘streaming’ de música y televisión, según reportó la revista RollingStone.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de inmigrantes han denunciado un aumento en los casos de abuso por parte de ICE, incluyendo arrestos de personas que son ciudadanas estadounidenses, así como el uso excesivo de la fuerza durante detenciones de inmigrantes.

Según estos grupos, estas prácticas generan miedo en las comunidades y ponen en riesgo tanto la seguridad como los derechos civiles de quienes son sometidos a estos procedimientos, exigiendo una supervisión más estricta y protocolos que garanticen un trato justo y legal.

Tags
Breaking NewsICE-HSIMigraciónDepartamento de Seguridad de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: