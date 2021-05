Libre de pensamientos. Ese es el enfoque que la reina puertorriqueña Estefanía Soto Torres asumió desde esta mañana para uno de los días más importantes en el certamen Miss Universe.

Más allá de la gala final, a celebrarse este domingo, desde Hollywood en Florida, hoy, jueves es el primer día crucial para nuestra Miss Universe Puerto Rico. La reina tendrá su cita con el jurado.

La reina de belleza al igual que las 74 candidatas serán entrevistadas por primera vez por el Comité de Selección, quienes eligen las 20 semifinalistas de acuerdo a la entrevista y a su desempeño en la preliminar que se celebra mañana, viernes, a las 8:00 p.m. en el Seminole Hard Rock Café Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

La joven de 29 años se expresó esta mañana a través de sus redes sociales y escribió que está “dejando flotar mis pensamientos” para poder presentarse ante el jurado y participar en la competencia de trajes típicos que es esta noche, a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube. El traje ganador será develado el 16 de mayo durante la gala final.

PUBLICIDAD

“Dejando flotar mis pensamientos y a la vez preparándome para este día tan importante: Ensayos, Entrevista de Jurado y presentación del Traje Nacional que podrán ver en vivo por el canal oficial de YouTube de #MissUniverse a las 8PM (ET)”, compartió la reina, junto a una imagen de ella sumergida en el agua.

Soto Torres se perfila como una de las favoritas para ganar la corona, al menos así se proyecta en las redes sociales, por parte de los aficionados de concursos y medios digitales.

La representante de Puerto Rico ha lucido segura, enfocada, coherente y disfrutando cada momento al máximo.

En una entrevista que otorgó ayer al portal digital “FYI” y que se ha difundido en las redes sociales, Miss Universe Puerto Rico se proyectó con una naturalidad y seguridad envidiables.

Habló sobre los fanáticos de los certámenes en la isla y los describió como los “mejores”. Cada vez que ella pasa por el pasillo del vestíbulo del hotel dijo que atesora los gritos y se emociona al ver la bandera puertorriqueña. Destacó la comunidad de puertorriqueños que vive en Florida y compartió su visión del rol de la mujer en la sociedad y de cómo Miss Universe es una plataforma para exponer la belleza, la integridad de las mujeres que pueden inspirar a otros seres humanos.

El jurado de hoy es conformado por ocho mujeres, entre ellas la puertorriqueña Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

La exreina de belleza, tendrá la responsabilidad junto a otras mujeres profesionales de diversas nacionalidades de entrevistar a cada joven, según anunció la propia organización. El Comité de Selección también contará con Arden Cho (actriz, cantante y modelo), Brooke Lee (actriz, animadora y Miss Universe 1997), Christine Duffy (empresaria, presidenta de Carnival Cruise Line), Deepica Mutyala (entrepreneur y CEO de Live Tinted), Tatyana Orozco (economista colombiana y quien fuera viceministra de Turismo de Colombia), Keltie Knight (bailarina y actriz canadiense) y Sheryl Adkins-Green (ejecutiva de la industria de belleza).

PUBLICIDAD

La beldad puertorriqueña envió ayer un mensaje a El Nuevo Día sobre sus sentimientos y emociones al representar a su patria.

“Queridos amigos de El Nuevo Día, en estos días me he sentido como nunca. Súper feliz, contenta y orgullosísima porque he tenido el espacio para demostrar todo lo que he trabajado y sobre todo disfrutarme la aventura. Así que gracias un millón por ese apoyo que siento desde acá. Los quiero y les envío un fuerte abrazo”, expresó la reina en unas declaraciones enviadas a este medio.

Una vez concluyan las entrevistas y los ensayos la reina se prepara para la competencia de esta noche de traje típico que podrá ser vista por en el canal oficial de Miss Universe en YouTube.

Nuestra representante va a lucir un atuendo en memoria del fenecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, diseño que ella seleccionó.

El vestido causó criticas por algunos sectores religiosos del país por entender que no representa a todas las comunidades de puertorriqueños.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Miss Puerto Rico Universe, Estefanía Soto, mostró hoy el traje típico que usará en la competencia internacional en Florida. (VANESSA SERRA DIAZ)

Sobre el escenario del Teatro Tapia, en San Juan, iluminado por candelabros, velas y lámparas blancas, Soto Torres desfiló el esplendoroso vestido en homenaje al fenecido astrólogo y actor puertorriqueño Walter Mercado. (Captura de pantalla)

La idea detrás del homenaje surgió de la propia reina y fue ejecutada por el diseñador Joshuan Aponte, quien ha creado los trajes típicos de Kiara Liz Ortega y Madison Anderson Berríos. (VANESSA SERRA DIAZ)

En la parte posterior del vestido, sobre una capa que la modelo despliega al levantar sus brazos, se muestra la imagen de Mercado y la frase: “mucho, mucho amor”. Para brindar brillo y opulencia a la pieza, unas 86,000 piedras le fueron añadidas a mano. (VANESSA SERRA DIAZ)

El traje cuenta con amplias mangas y una amplia abertura en la falda llaman la atención a la silueta de la beldad boricua. El traje lo complementa una sobrefalda que se abre creando un tipo de escudo y al cerrarse cae sobre el vestido dándole un estilo muy sofisticado. (Captura de pantalla)

“Me siento bien conmovida por plasmar la imagen de Walter Mercado y llevar esta pieza magistral, y sobre todo, llevar un mensaje, que ha servido de inspiración para todos”, expresó Estefanía Soto. (VANESSA SERRA DIAZ)

La representante puertorriqueña llevará, además, una corona en orfebrería dorada y piedras preciosas que “denotan los 12 signos zodiacales y los astros en el firmamento”. (VANESSA SERRA DIAZ)

El traje cuenta con amplias mangas y una amplia abertura en la falda que llama la atención a la silueta de la beldad boricua. (VANESSA SERRA DIAZ)

“El violeta representa el misterio, la espiritualidad, la sabiduría y la nobleza. El dorado representa la creatividad, la abundancia, la riqueza y el poder”, describió el diseñador Joshuan Aponte. (VANESSA SERRA DIAZ) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

El traje típico fue confeccionado por el diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte.

“Sentía esa motivación de que al menos lo tengo que proponer. Al ver el documental de Walter Mercado habla de glam, de lo fabuloso, del brillo, de los astros y el universo. Les mencioné que teníamos algo ahí bien especial, y más que todo por el mensaje unificador en los tiempos que estamos viviendo en la sociedad”, mencionó Soto Torres a El Nuevo Día en su presentación del vestido en el Teatro Tapia.

PUBLICIDAD

En la historia del concurso Miss Universe, la única candidata puertorriqueña que ha sido premiada en la competencia de traje típico fue la exreina de belleza Isis Casalduc que obtuvo un segundo lugar en el 2002.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Zoraida Fonalledas, Miss Universe Puerto Rico 2000 seleccionó la flor de Maga para su ajuar. Símbolo que repitió Madison Anderson en el 2019. (Archivo)

Denise Quiñones, Miss Universe Puerto Rico 2001, quien ganó la corona universal sorprendió a muchos con su traje inspirado en los gallos. (Archivo)

Isis Casalduc ha sido la única candidata de Puerto Rico que ha logrado un premio en la categoría de traje típico en Miss Universe. Obtuvo en el 2002 un segundo lugar con la inspiración de una jíbara campesina. (Archivo)

Carla Tricoli, Miss Universe Puerto Rico 2003 lució un modelo que recordaba las cosechas de caña de azúcar en la isla. (Archivo)

Alba Reyes, Miss Universe Puerto Rico 2004 nos transportó a la época indígena con su diseño. Reyes logró entrar en los diez mejores vestidos típicos de ese año. (Archivo)

Cynthia Olavarría, Miss Universe Puerto Rico 2005, logró ser primera finalista en el concurso internacional. Al igual que nuestra primera Miss Universe, Marisol Malaret, lució un modelo inspirado en la perla del Caribe. (Archivo)

Zuleyka Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2006, se coronó ese año como la mujer más bella del universo. Su traje típico evocaba la diosa Atabey. (Archivo)

Uma Blasini, Miss Universe Puerto Rico 2007, fue con un atuendo alusivo al pirata Cofresí. (Archivo)

Ingrid Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2008 y su recreación de una fantasía taína. (Archivo)

Mayra Matos en el 2009 causó controversia al representar la cultura de boxeo de nuestra isla con un diseño de Raymond Rodríguez.

Mariana Vicente, Miss Universe Puerto Rico 2010, optó por recrear El Yunque en su traje típico. (Archivo)

Viviana Ortiz, Miss Universe Puerto Rico 2011, representó los carnavales y los vejigantes de las festividades de la isla. (Archivo)

Bodine Koehler, Miss Universe Puerto Rico 2012, repitió la representación taína e indígena de otros modelos de años anteriores. (Archivo)

Monic Pérez, Miss Universe Puerto Rico 2013, utilizó un ajuar inspirado en las bahías bioluminiscentes de la isla. (Archivo)

Gabriela Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2014, nos recordó el arte del mundillo en su vestido. (Archivo)

Catalina Morales, Miss Puerto Rico Universe 2015, fue criticada en las redes sociales por su diseño de lozas del siglo pasado utilizadas en el Viejo San Juan. (Archivo)

Brenda Jiménez, Miss Universe Puerto Rico 2016, fue vestida con uno de nuestros símbolos nacionales: el escudo. (Archivo)

Danna Hernández, Miss Universe Puerto Rico 2017, recreó un flamboyán rojo. (Archivo)

Uno de los ajuares más controvertibles lo utilizó Kiara Liz Ortega en el Miss Universe 2018. Su traje fue inspirado en la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María en el 2017. La reina de belleza sufrió una leve caída en la pasarela del concurso.

Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, consiguió ser primera finalsita en el concurso internacional, lució uno de los trajes típicos más elogiados por los puertorriqueños. Su diseño se inspiró en la flor de Maga y el coquí.

Nuestra actual reina Estefanía Soto se presenta esta noche en Miss Universe con ajuar en honor al fenecido astrólogo Walter Mercado. Muchos sectores religiosos criticaron la selección. (vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Mañana viernes corresponde la competencia preliminar del certamen en el que 74 candidatas darán lo mejor de sí para impresionar al jurado. Se seleccionan 20 semifinalistas por los jueces y una por votación de la audiencia. El grupo de semifinalistas se anuncia en la gala final que podrá ser vista el domingo, a las 8:00 p.m. por Wapa TV.