La agenda del primer semestre del 2023 en la industria de espectáculos y entretenimiento se proyecta robusta según el calendario de eventos y conciertos pautados en las diferentes salas del país.

En año 2022 fue uno muy activo y fructífero para los productores del país que luego de la pausa obligatoria provocada por la crisis de salud de la pandemia de COVID-19 pudieron realizar multiplicidad de conciertos, espectáculos y eventos que ocuparon 52 semanas. Los productores de espectáculos vislumbran que el nuevo año sea igual de dinámico que el que culminó.

“El 2022 fue un excelente año para la industria del entretenimiento. Realizamos una cantidad de conciertos, algunos con multiplicidad de funciones completamente vendidas. El 2023 se perfila mejor con todos los espectáculos que tenemos en agenda. El público va a tener una variedad extensa para seleccionar los de su preferencia. Y nosotros seguiremos evaluando propuestas para añadir más eventos con la calidad acostumbrada”, expresó José “Pepe” Dueño, productor y presidente de José Dueño Entertainment.

El productor José “Pompi” Vallejo coincidió en que el 2022 fue un buen año para la industria. En su caso exploró los eventos enfocados en el realidad virtual para toda la familia y aseguró que fueron muy exitosos y por ello traerá otras experiencias similares en el 2023 al mercado de Puerto Rico. La experiencia de “Princess Diana Accredited Access” que se presenta en la actualidad en The Mall of San Juan se extiende con nuevas fechas este año. Vallejo vislumbra el 2023 como el tiempo idóneo para afianzar las relaciones de los artistas puertorriqueños en el mercado de Brasil y establecer un puente musical.

Jafet Santiago, presidente y CEO de Sparkof Entertainment Group, por su parte, compartió que el mercado local ha visto cambios significativos en los últimos años y que para seleccionar qué tipo de evento se va a producir se debe tomar en consideración la edad a quién va dirigido el evento.

“La edad promedio de los boricuas (44 años aproximada) es un factor importante a la hora de decidir qué proyectos tomamos en consideración para producir e invertir. En nuestro caso apostamos siempre a desarrollar y ampliar nuestro portafolio de marcas y eventos propietarios que atienden distintos nichos. Creemos que el Xtended Reality, que incluye: Augmented Reality, Virtual Reality y Mixed Reality será la norma en los próximos años en todo lo que es nuestra industria y hacia allá vamos como empresa. Este año comenzaremos a exportar y producir fuera de Puerto Rico para algunos de nuestros clientes en mercados como Orlando, New York y Texas”, explicó Santiago.

A continuación algunos de los eventos en cartelera para el 2023 en Puerto Rico:

Producciones de José “Pepe” Dueño

El cantautor Wilkins se presenta en concierto en el 2023. (Archivo)

Wilkins

10 y 11 de febrero

Coca-Cola Music Hall

Boletos en www.ticketera.com

Divino

24 de febrero

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos en www.ticketera.com

Súbete a Mi Moto Tour y Guillermo Dávila

25 de febrero

Coca-Cola Music Hall

Boletos en www.ticketera.com

El rapero Brytiago (Stephanie Rojas)

Brytiago

18 de marzo

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos estarán a la venta en www.ticketera.com

Héctor Luis Delgado Román, conocido como Héctor "El Father", es hoy pastor en una iglesia en Río Grande. (Xavier Araujo)

Homenaje a Héctor The Father

29 de abril

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos estarán a la venta en www.ticketera.com

SAN JUAN, PUERTO RICO - AGOSTO 14: Concierto inaugural del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile a cargo de Ednita Nazario. (Alejandro Granadillo)

Ednita Nazario

13 de mayo

Coliseo de Puerto Rico

Boletos estarán a la venta en www.ticketera.com

¡Mamma Mía! El Musical

Mes de Noviembre

Centro de Bellas Artes

Boletos estarán a la venta en www.ticketera.com

Producciones de Paco López

El cantante británico Rod Stewart en foto de archivo. EFE/Carlos Díaz (Agencia EFE)

Rod Stewart

10 de febrero

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos en www.ticketera.com

El locutor Jorge Pabón. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ) vanessa.serra@gfrmedia.com (VANESSA SERRA DIAZ)

Molusco TV: El Concierto

10 de marzo Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos en www.ticketera.com

Redimi2

11 de marzo

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos en www.ticketera.com

Mastercard Jazz Fest

17-19 de marzo

Coca-Cola Music Hall

Boletos

SAN JUAN, PUERTO RICO - OCT 21: Concierto de Rauw Alejandro. El primero de cuatro funciones de su espectáculo World Tour 2021, en el Coliseo de Puerto Rico. Foto: Alejandro Granadillo. (Alejandro Granadillo)

Rauw Alejandro

31 de marzo y 1 de abril

Estadio Hiram Bithorn

Boletos todo vendido ticketera.com

El artista adelantó que trabaja en el lanzamiento de un álbum. (Suministrada)

Elvis Crespo: 25 aniversario Suavemente

14 de abril Coca-Cola Music Hall

Boletos en www.ticketera.com

Productor Noah Assad Presents y Move Concerts

Karol G (Instagram)

Karol G

11 y 12 de marzo

Estadio Hiram Bithorn

Boletos todo vendido en ticketera.com

Arcángel sorprende a los fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico como parte del concierto de Bad Bunny. (Stephanie Rojas)

Arcángel

2 al 8 de febrero

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos ticketera.com

Gabriel EMC

27 de mayo

Coca-Cola Music Hall

Boletos ticketera.com

Productor César Sainz

La cantante española Natalia Jiménez dio inicio a su celebración de dos décadas de música en el Coca-Cola Music Hall. (Stephanie Rojas Rodríguez)

Natalia Jiménez

14 de febrero

Coca-Cola Music Hall

Boletos en ticketera.com

El cantautor Joaquín Sabina. (Mariscal)

Joaquín Sabina

20 de octubre

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos ticketera.com

Productor Buena Vibra Group / Colectivo 84

El público coreó junto al dúo algunos de sus éxitos más sonados. (Suministrada)

RKM & Ken-Y: LUV CITY

1 de abril

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

Boletos ticketera.com

Productor Humberto Ramírez

Febrero 23- , 2022 - San Juan PR -- El trompetista y compositor Humberto Ramirez conversará sobre su NUEVO DISCO, 30 AÑOS EN EL JAZZ Y UNIÓN BIG BAND CON ORQUESTA SINFÓNICA EN EL PUERTO RICO JAZZ JAM FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araujo / GFR Media (Xavier J. Araujo)

Puerto Rico Jazz Jam 2023

27 y 28 de enero

Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos en www.tcpr.com; 787.792.5000

Productor Toño Muñiz

El ilusionista Reynold Alexander. (Archivo)

Reynold Alexander “Supernatural”

Septiembre

Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos estarán a la venta en www.tcpr.com; 787.792.5000

Productor Sparkof Entertainment Group

Festival Mojanolah

2 de julio

Productor Famma events

Aqua circus

Marzo 2023

Estacionamiento Hiram Bithorn en San Juan

El espectáculo familiar “Disney On Ice" se presentará en mayo. (Suministrada)

Disney on ice 100 years of wonder

19 al 28 de mayo

Coliseo Roberto Clemente en San Juan

La Feria The Park en Hato Rey. (Suministrada)

La Feria the Park

1 de diciembre 2023 al 8 de enero 2024

Estacionamiento Hiram Bithorn

Productor Josantonio Mellado

Amor y tango

19 de marzo 2023

Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

La cantante comenzó su carrera con tan solo 17 años, en 2001. (Facebook)

Pasión Vega; la voz española del siglo 21

16 de abril

Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

Ingrid Rosario

7 de mayo 2023

Centro Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

Produce Alexandra Fuentes

El show ha sido pospuesto para el sábado 14 de enero de 2023. (Archivo)

Willie Colón asalto navideño 52 aniversario

14 de enero

Coca-Cola Music Hall

Otros eventos

Eduardo Villanueva y Yezenia cruz “25 y los que faltan”

12 de febrero

Centro de Bellas Artes en Cayey

Boletos prticket.com

Isabel Pantoja

26 de febrero

Coliseo de Puerto Rico

Wilfrido Vargas

3 de febrero

Coca-Cola Music Hall

REO Speedwagon

11 de febrero

Coliseo de Puerto Rico