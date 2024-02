Evimary Piñero Colón: una puertorriqueña que triunfa en China

Su nombre es Evimary Piñero Colón, pero prefiere que la llamen Evy. Nació en Mayagüez y su vida ha transcurrido entre Puerto Rico y la Florida, donde estudió y se graduó como ingeniera química. Pero en 2018, durante un viaje que organizó su padre a China como regalo a ella y a su hermana, se enamoró del país.

No sabía el idioma, no tenía amistades o alguien a quien recurrir en caso de necesitar ayuda. Pero era una experiencia -o más bien aventura-, que quería tener. Fue así como surgió la idea de hacer su maestría allí y, en 2019 se mudó a Pekín, luego de ser aceptada en Tsinghua University, considerada una de las mejores universidades de Asia, comparable con la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

No solo estudió; luego de graduarse consiguió trabajo como ingeniera. Pero, en el camino, otra pasión la conquistó y cambió de profesión para trabajar en documentales, dramas y short films, además de tener un show, “I’m in China with Evy”, que se transmite en inglés y en mandarín, idioma que eventualmente aprendió.

De vacaciones en Puerto Rico, la joven conversó con El Nuevo Día sobre esas experiencias que le han cambiado la vida. Pero, como dicen que las oportunidades surgen si estás en el sitio y el momento correcto, decidió probar suerte en las audiciones de Miss Universe Puerto Rico 2024. Este pasado miércoles fue una de las afortunadas en ser escogida para pasar a las siguientes fases de este reconocido certamen de belleza, aunque al momento de esta entrevista, no lo sabía.

Estudiar y trabajar en China, asegura Evy, ha sido la mejor decisión que ha hecho en su vida. “Muchos me dijeron que no era una buena idea. Pero lo hice y eso me dio más seguridad en mí y la confianza de que puedo hacer cosas que la mayoría de la gente no se atreve hacer”, agrega la espigada joven de larga cabellera negra y expresivos ojos que algunos podrían describir como un poco “achinados”.

Evy Piñeiro Colón en una foto que se tomó para su trabajo en China. (Pablo Martínez Rodríguez)

La energía y simpatía que proyecta la joven es innata. Habla con entusiasmo de su vida en Pekín, de su entrenamiento en una escuela de Kung Fu y obtener su propio Kung Fu máster. Además de su interés en crear su propia compañía para ser intermediaria entre las compañías norteamericanas y fábricas en China. Y, aunque acepta que el proceso de adaptación, aprender el idioma y hacer amistades, no fue fácil, no cambiaría nada de lo que le ha pasado.

“Fue súper difícil (la adaptación) porque no sabía el lenguaje. Pero a mí me gustaba ese ‘challenge’ (reto) de aprender a hacer las cosas que sé hacer acá y hacerlas en un país nuevo mientras aprendía el idioma. Pero a los seis meses de estar allí, comenzó el Covid-19. Así que tuve que regresar, pero seguí estudiando a través de internet y me gradué. Tres años después me mudé allá para trabajar como ingeniera química en una fábrica”, explica Evy y destaca que ahora siente que “China es uno de los países más cómodos para vivir”.

En esa fábrica, cerca de Shanghái, recuerda la joven, era la única extranjera y la única mujer. “Fue muy difícil en el momento, pero ahora cuando miro hacia atrás, diría que fue una de las experiencias más importantes de mi historia. Por eso, ahora cuando voy a empezar algo que parece difícil, ya no me asusta”.

Se trataba de un trabajo que no la motivaba mucho y en el que sentía que no era lo que le gustaba. Así que no dudó en dejarlo. “Me fui sin ningún plan concreto y, por el asunto de la visa, en un mes tenía que pensar en qué hacer. Me quería quedar en China y pensé en matricularme en alguna escuela para seguir estudiando el lenguaje. Un amigo suizo me dijo que había estudiado Kung Fu por un mes y que le había encantado, que le había cambiado la vida”.

Evy Piñeiro Colón recientemente participó en las audiciones de Miss Universe Puerto Rico y fue una de las escogidas para pasar a la siguiente fase de este certamen. (Pablo Martínez Rodríguez)

Fue una idea que le gustó porque pensó que era lo que podía hacer en ese mes que tenía para decidir si se iba o no de China.

“En esos días me acordé de un amigo de Tampa, Florida, que tenía un trabajo de ‘travel host’ (anfitrión de viajes), en el que hacía vídeos de la cultura, la comida y de lugares a visitar en China. Le escribí si en la compañía estaban contratando y me dijo que sí. Fue el único trabajo al que apliqué porque en mi mente yo sabía que me iba a apasionar; no quería trabajar en algo sólo para que solo conste en mi resumé”, indica Evy, quien conversa risueña y con entusiasmo de esas experiencias de vida que la han ido formando y han cambiado su filosofía de vida, según afirma.

“Meditaba como tres horas al día y comencé a ver el mundo de una forma que nunca he visto”, agrega la joven, quien finalmente fue contratada como “travel host”. De hecho, dice que ella sintió que “Dios estaba conmigo” porque es un trabajo difícil de conseguir y ella no tenía experiencia frente a las cámaras.

Así fue como comenzó a trabajar en un campo más creativo, se mudó a Pekín e inició su periplo por el mundo de los vídeos y la televisión, donde tuvo su programa “I’m in China with Evy”. Así también nació un interés por la actuación. Pero como ella misma dice, decidió “no poner todos los huevos en una misma canasta” y formó su propia compañía para conectar a clientes de compañías en Puerto Rico y Estados Unidos que quieran hacer negocios en China.

En todo este proceso, dice que ha tenido muchas oportunidades de actuación “y me en can tó…”, dice en tono bajo y lo repite, pronunciando cada sílaba como para demostrar que, finalmente, encontró su nicho en la actuación, su espacio para crear y trabajar en algo que realmente le apasiona. De hecho, hizo audiciones para participar en diferentes proyectos.

“Yo me dije, voy a hacer las audiciones como si fuera el trabajo y me presenté con la mente abierta y me cogieron para ese trabajo, que fue mi primera experiencia de actuación”, agrega y acepta que, hasta ese momento, nunca había tomado clases de actuación. Explica que en China son muy populares unas aplicaciones que se parecen a TikTok a través de las cuales se transmiten dramas de hasta 100 episodios, cada uno de unos cinco minutos. En su caso, son dramas en inglés porque estaban dirigidos a la población de Estados Unidos.

“Ellos trabajan mucho. Fueron siete días intensos en los que trabajamos hasta 18 horas al día. Fue el perfecto ‘crash course’ (curso intensivo) de actuación que me ayudó mucho. Es un nuevo mundo que me ha gustado mucho”, asegura Evy, quien dice que ahora tiene una perspectiva diferente de lo que es la actuación.

“Ahora mi meta es convertirme en actriz de acción porque quiero combinar el Kung Fu que aprendí con la actuación. Por eso quiero entrenar porque quiero trabajar con el equipo del actor Jackie Chan”, promete la incipiente actriz.

Nueva etapa

Y, aunque su interés por la actuación se mantiene, Evy llegó a Puerto Rico gracias a una idea que le dio su padre cuando le envió el enlace del certamen de Miss Universe Puerto Rico y vio la oportunidad de participar.

“Para hacerte el cuento largo corto, audicioné para participar y creo que me fue muy bien”, dice ilusionada la joven que, en el momento de la entrevista, no sabía si la iban a escoger.