Tras su triunfante salida de “La Casa de los Famosos” se podría decir que Madison Anderson Berríos se encuentra viviendo una vida de ensueño. Ganó el premio de $200,000 y dio rienda suelta a su amor con su actual pareja y excompañero dentro del reality show, Pepe Gámez. Sin embargo, podrían estar atravesando por una tempestad tras acusaciones de robo y aislamiento social por parte de una expareja.

Y es que, recientemente, Paula Arango, expareja del actor mexicano realizó fuertes declaraciones sobre cómo fue su relación con el talento de Telemundo y hasta lo acusó de robarle un reloj y joyas.

“Yo no soy una mujer despechada. Yo no soy una mujer ardida. Yo no perdí a ningún hombre. Yo no regresaría a una relación con él, ni por todo el oro del mundo. Si estoy aquí es por empoderar a las mujeres”, comentó Paula Arango en medio de una entrevista con Rodolfo Prado, donde compartió detalles del tiempo que convivió y hasta de rumores sobre la sexualidad del actor.

En medio de la conversación, la mujer aseguró que, tras culminar su relación, realizó un inventario de sus artículos, faltando joyas familiares y un reloj.

De igual manera, dio a entender que Gámez es un “manipulador profesional” y que mantiene aislada a la primera finalista de Miss Universe 2019 en Mérida, México. “Es un poco lo que está pasando ahorita con Madison. Te voy a aplastar en Mérida, donde no conoces a nadie y no corra ningún riesgo de que tengas ni medio plan que no sea más que ir a comer con mis papás y mis dos o tres amigos que yo te voy a presentar en Mérida y que para él no representan un riesgo a su inseguridad”.

Cabe destacar que desde que “Pepison” se volvió una realidad, a la pareja se les ha visto viajando entre México y Miami.

“Es impresionante su forma de meterse en tu cabeza. Yo llegué a pensar, ¿la habré regado? No debí haber organizado el viaje sin decirle. Mis condolencias a Madison porque entiendo cómo manipula. Es un manipulador profesional”, indicó sobre su entrevista.

Reaccionan Carlos Aydyan y Rey Grupero

Las controversiales acusaciones fueron el plato fuerte en la mesa del programa “En casa con Telemundo”.

“Yo no tengo nada malo que decir sobre la relación porque no sé qué está pasando dentro de la relación. Pero personalmente en el tema de Madison y profesionalmente, siento que Madison dejó a un lado una gran oportunidad que era la oportunidad de ser vigente dentro de los medios de comunicación. Una vez gana La casa de los famosos se aisló completamente, no sé por qué razón, no sé si fue asuntos emocionales, no sé si fue la relación, no sé qué haya sido, pero siento que desaprovechó muchas oportunidades que la pudieran haber hecho crecer a ella a nivel profesional”, expresó el conductor puertorriqueño Carlos Adyan sobre la situación laboral de su compatriota.

“En cuanto a su relación, no soy quién para opinar porque ellos no han dado pistas, lo que los veo es que son felices con sus familias en Mérida, así que no puedo comentar sobre la relación”, añadió.

Por otra parte, el exhabitante de la tercera temporada de la famosa casa y gran amigo de Madison durante la convivencia, “Rey Grupero” le mostró su apoyo.

“Quiero decirte Madison que te apoyo, y que, si en algún momento necesitas un amigo, aquí estoy. No voy a meterme en problemas ni mucho menos en tu relación. Te vendieron una ilusión, ‘Pepison’ es una ilusión que te agarraron vulnerable afuera de un reality show. Espero que estés bien y no dejes que nadie apague tu luz”, indicó el mexicano a través de una historia.

Hasta el momento, la pareja no ha reaccionado a la controversia y continúan compartiendo románticas historias en las redes sociales.