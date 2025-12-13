Opinión
Fallece el papá de Selena Quintanilla

Fue el creador de la primera banda de la artista, su manejador, productor y figura central en su carrera

13 de diciembre de 2025 - 1:37 PM

Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Abraham Quintanilla, el papá de la fallecida cantante Selena Quintanilla, murió a los 86 años, informó su hijo A.B. Quintanilla vía redes sociales.

“Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy...”.

La cantante y su padre tuvieron una relación compleja de amor paternal, ambición compartida y protección.

Abraham Quintanilla, padre de Selena, nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, y formó parte de una banda musical en su juventud antes de dedicarse a su familia. En 1971 nació Selena, su tercera hija, y en la década de 1980, al notar el talento de sus hijos, impulsó la creación de Selena y Los Dinos, sacándola de la escuela para enfocarse en giras y presentaciones en su restaurante PapaGayos. Esta etapa inicial marcó una relación de guía estricta y apoyo profesional inquebrantable.​

Durante el ascenso de Selena en los años 80 y 90, Abraham actuó como mánager, productor y figura central en su carrera, fundando Q Productions en 1993 para manejar su éxito internacional. Tensiones surgieron en 1990 cuando Selena inició una relación secreta con Chris Pérez, guitarrista de la banda; Abraham lo despidió al descubrirlo, viéndolo como una amenaza, aunque Selena y Pérez se casaron en 1992 a escondidas, lo que eventualmente llevó a su reconciliación.​

Tras el asesinato de Selena en 1995, Abraham lideró el legado familiar, produciendo álbumes póstumos, documentales y creando la Selena Foundation para ayudar a niños en crisis. Publicó su libro de memorias en 2021 y mantuvo el control del imperio musical hasta su fallecimiento.

Selena Quintanilla
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
