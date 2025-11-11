Festival de monólogos “Ecos, Voces y Rostros” regresa al histórico Teatro Paradise de Río Piedras

El Festival de monólogos “Ecos, Voces y Rostros” regresa en su segunda temporada al Teatro Paradise de Río Piedras, un espacio emblemático en el país. El evento se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre de 2025.

Durante cuatro días consecutivos, el público podrá disfrutar de la vibrante propuesta teatral de 14 dramaturgos puertorriqueños. Cada función presentará de cuatro a cinco microobras, con una duración aproximada de 15 minutos cada una, ofreciendo una experiencia escénica dinámica y variada.

Las propuestas transitan desde el drama más profundo hasta la comedia más ingeniosa, reafirmando la riqueza y diversidad creativa del teatro local contemporáneo.

Entre las piezas que forman parte de la programación del festival se encuentran: “Verdugo” de Miguel Diffoot, “La Sombra de una bruja” de Mary Ely Marrero Pérez, “El Rescatista” de Pedro Rodiz, “¿Menopausia yo?” de Joselo Arroyo, “La Regla” de Carlos Manuel Rivera, “La Julieta de Lorca” de Héctor Luis Rivera, “Todavía no” de Katia Pereira Feliciano, “TC:TRC” de Alina Marrero, Antonia Martínez” de Eduardo Sánchez Navarro, “Miedo con tacas” de Zulmara Martínez, “All Inclusive” de Ricardo Cobián Figeroux, “La Carta” de Adriana Pantoja, “¡Maldita Perspectiva!” de Marieli Durán, “Informe de Sangrado Narrativo Nº 432-B” de Alina Marrero y “Bendiciones de pa’ Junito” de Rafael Pagán.

El elenco de esta edición incluye a importantes figuras como Carlos Esteban Fonseca, Francisco Capó, Carlos Miranda, Julio Vizcarrondo, Reinaldo Santana Bruno, Natalia Mejía, Sherliemarie Nieves, Edna Lee Figueroa, Héctor Luis Rivera, Ken Burgos, Carlos Manuel Rivera, Ana Camelia Ferrer, Zulmara Martínez, Fabiola Isabel González, Karia Santana y Alanis Manzano, entre otros destacados artistas de la escena local.

“El Festival de Monólogos representa un espacio de libertad creativa y de reafirmación del poder de la palabra escénica. Desde el Teatro Paradise, continuamos fortaleciendo el compromiso con nuestras raíces teatrales y con el desarrollo de nuevas generaciones de artistas y dramaturgos”, expresó el Dr. Ricardo Cobián, dramaturgo y director artístico del Teatro Paradise.

Por su parte, Zulmara Martínez, actriz y productora invitada del festival, destacó que “este evento es una celebración de la pasión y la entrega. Cada monólogo es un espejo de nuestras emociones, de nuestras historias, y una muestra del inmenso talento que tenemos en Puerto Rico”.

El próximo jueves, 20 de noviembre, el festival inaugurará sus funciones con una ceremonia para rendir homenaje especial a la reconocida dramaturga puertorriqueña Adriana Pantoja, quien lleva 36 años al frente de la casa productora Cuarzo Blanco, por su invaluable aportación al teatro puertorriqueño y su incansable gestión artística.

Asimismo, el festival reconocerá la excelencia artística a través de premios en cuatro categorías principales: Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Obra Teatral y Mejor Dirección.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la función de clausura el domingo 23 de noviembre.

Las funciones se llevarán a cabo el jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre a las 8:00 p.m. y el domingo 23 a las 6:00 p.m.

