Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Dos exempleadas ofrecieron testimonios sobre los preguntos actos cometidos en su contra

14 de enero de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julio Iglesias. (Carlos Giusti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BARCELONA, España— Los fiscales españoles están estudiando acusaciones de que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en la República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española informó a The Associated Press el miércoles que las acusaciones estaban relacionadas con reportes de los medios de comunicación de principios de esta semana de que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Iglesias aún no ha hablado públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la AP.

La fiscalía española que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

El periódico en línea español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

Julio IglesiasAcoso sexualAgresión sexual
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
