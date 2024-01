Lo que podría considerarse un llamado de atención para los productores, el joven comediante José “Freddo” Vega, conocido por interpretar a la singular “Magda” reconoció que su gran sueño profesional es trabajar en un proyecto televisivo local.

Para Vega, quien desde hace más de cinco años le da vida a la “Magda”, trabajar en alguna producción es una meta que desea cumplir desde que salió de Salinas y comenzó a estudiar en la Universidad Sagrado Corazón en Santurce. La primera oportunidad televisiva le llegó con los programas “Papeleta rosada” y “A fuego con Saudy” que lideró la presentadora y periodista Saudy Rivera en el 2020 y 2021 en Mega TV. Desde entonces, Vega no ha estado en un programa fijo de televisión por lo que regresar al medio es su máximo anhelo.

“Mi trabajo soñado es televisión. Ya tuve la oportunidad de hacerlo con Magda y para mí sería lo más brutal en la vida trabajar en televisión cómo Freddo. Obviamente añadiendo a Magda, que si la necesitan para un segmento hacemos Magda, pero que lo principal sea Freddo. Que a mí me llamen y me digan tengo este proyecto de televisión pero que sea Freddo… sería lo más brutal”, aseguró con entusiasmo el talento radial del programa “El Reguero” de La Nueva (94.7 FM) donde comparte cabina junto a Danilo Beauchamp y Alejandro Gil.

El actor no descansa su talento únicamente en la interpretación de “Magda” por eso aclara que le gustaría que la gente lo reconozca como Freddo. En ese sentido, mencionó tener una “libreta llena de posibles personajes”.

“Mi prioridad ahora mismo es Freddo. Desarrollar los talentos que yo pueda tener como Freddo. No tengo prisa. Sé que Papa Dios está trabajando para eso, cuando Él quiera eso se va a dar. A mí me encantan los retos y si me mandan a hacer un reportaje serio en las noticias lo hago. Creo que me puedo adaptar a lo que sea”, añadió el joven de 27 años.

Magda vuelve al teatro

Pero en lo que llega esa oportunidad televisiva, Freddo vuelve a otros de los escenarios que le apasionan y lo emocionan hasta erizarle la piel. “Madga” regresa al teatro con su espectáculo “Te encajo el flechazo” el sábado 27 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce; el sábado 10 y domingo 11 de febrero en el Teatro Yagüez en Mayagüez, y el sábado 24 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

En el 2023, Freddo hizo su primer monólogo cómico “Siempre potra, nunca pony, morcilla edition” y según dijo fue una experiencia maravillosa al tener contacto directo con el público. La recepción de la audiencia en su mayoría mujeres “fue genial” por lo que anhela volver a experimentar esas emociones con sus seguidores.

Esta vez la picante “Magda” hablará de sus historias de amor, desamor y el por qué sigue soltera, aunque anda con el vestido de novia en el baúl. Para el joven de Salinas, presentarse en al Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré es algo que no puede creer.

“Estoy bien emocionado, porque regresar al teatro para mí es una cosa maravillosa. Estar en la Sala de Festivales donde se presenta Lucecita Benítez y artistas reconocidos de aquí e internacionales es un privilegio que Dios me ha permitido. Esta vez Magda va a hablar de historias de amor y desamor. Magda aunque es una potra y una mujer espectacular siempre ha estado soltera y va a contar por qué ha estado soltera. Se van a enterar de sus intentos fallidos y las razones por las que ella ha cancelado los ‘dates’”, adelantó Freddo sobre el contenido de la puesta en escena.

¿Magda se ha enamorado alguna vez?, preguntó El Nuevo Día.

“En ese stand-up se van a enterar. Ella se ha enamorado, pero hay cositas que la hacen desenamorarse rápido. El traje de novia ya está set. Lo que no sabemos es si se va a casar”, señaló el joven, que mencionó que la creación del personaje de “Magda”, además de abrirle las puertas en el medio radial y en las redes sociales, le ha dado “seguridad” a nivel personal.

“Me ha dado mucha seguridad. Yo soy de Salinas, de un barrio donde no se conoce nada de los medios. Me daba miedo pararme frente a una cámara, frente a un micrófono y Magda me ha dado mucha seguridad a nivel de proyección y en reconocer lo que tengo, lo que soy capaz de hacer. Desde que comencé con Magda también he tenido tropiezos porque mucha gente me ha juzgado por ser homosexual, pero Magda me ha enseñado que puedo lograr todo. Ahora mismo voy a estar en la sala de teatro más grande del país”, concluyó Freddo, quien en el 2021 tuvo que radicar unas querellas por amenazas en las redes sociales, luego de que la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, hiciera unas expresiones sobre su participación en una escuela en Arecibo en la que lo describió como “un joven varón vestido de mujer transexual” lo que desató comentarios en contra y a favor.