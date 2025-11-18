Gaby Espino reacciona al compromiso de su ex Jencarlos Canela

Jencarlos Canela compartió feliz que se casará con su novia Olivia Elliott en una publicación con la propuesta. Por su parte, Gaby Espino reaccionó al compromiso de quien fue su pareja por varios años.

La actriz y empresaria venezolana demostró gran madurez al felicitar a su ex públicamente. Por medio de un comentario les envió buenos deseos a los novios y celebró esta nueva etapa en la vida del cantante.

“¡Felicidades! Les deseo lo más hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Que sean muy muy felices siempre. ¡Los quiero!”, escribió en la publicación.

Aunque están separados desde hace más de 10 años, Espino y Canela comparten un vínculo especial: su hijo Nickolas Canela Espino.

Recientemente, Canela anunció su compromiso con Elliott luego de 2 años de noviazgo. Ambos publicaron un video en donde se observa la pedida de mano en una playa con el atardecer caer.

PUBLICIDAD

“No quiero enfrentarme a nada en esta vida sin ti a mi lado. Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte”, fue parte del mensaje que compartió el intérprete.