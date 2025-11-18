Opinión
18 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gaby Espino reacciona al compromiso de su ex Jencarlos Canela

El cantante compartió con gran emoción que se casará con su novia Olivia Elliott luego de dos años de relación

18 de noviembre de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gaby Espino. (Eric Jamison/Invision/AP)
Espino y Canela comparten un vínculo especial: su hijo Nickolas Canela Espino.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Jencarlos Canela compartió feliz que se casará con su novia Olivia Elliott en una publicación con la propuesta. Por su parte, Gaby Espino reaccionó al compromiso de quien fue su pareja por varios años.

RELACIONADAS

La actriz y empresaria venezolana demostró gran madurez al felicitar a su ex públicamente. Por medio de un comentario les envió buenos deseos a los novios y celebró esta nueva etapa en la vida del cantante.

“¡Felicidades! Les deseo lo más hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Que sean muy muy felices siempre. ¡Los quiero!”, escribió en la publicación.

Aunque están separados desde hace más de 10 años, Espino y Canela comparten un vínculo especial: su hijo Nickolas Canela Espino.

Recientemente, Canela anunció su compromiso con Elliott luego de 2 años de noviazgo. Ambos publicaron un video en donde se observa la pedida de mano en una playa con el atardecer caer.

“No quiero enfrentarme a nada en esta vida sin ti a mi lado. Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte”, fue parte del mensaje que compartió el intérprete.

Al principio del noviazgo, el actor causó controversia por los 14 años de diferencia que se lleva con su pareja, sin embargo, nunca hizo frente a las críticas.

Jencarlos Canelaboda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
