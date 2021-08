La presentadora y actriz puertorriqueña, Giselle Blondet, anunció a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales que está recuperándose luego de haber dado positivo al COVID-19.

La actriz de 57 años, quien reside en Miami, Florida, indicó que ha padecido síntomas leves de enfermedad, razón por la cual se siente muy agradecida. “Tengo algo importante que contarles. Desde hace unos cuantos días ando con COVID. Me parece raro decirlo porque yo me he cuidados tanto, tanto y tanto... o sea, la exagerada del año. Siempre con mi mascarilla, pero así son las cosas”, mencionó la puertorriqueña en un vídeo grabado en su casa. “Creo que por lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más difícil escaparse de esta situación. Estoy superagradecida, porque dentro de toda esta circunstancia, me he sentido bastante bien. He tenido unos días difíciles. Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza, que no podía aguantar. Un dolor en la espalda baja que no podía aguantar y también me dio vértigo, además de un poco de fiebre”.

Tengo que decirles esto. Tengo que contarles esto. Posted by Giselle Blondet on Saturday, August 28, 2021

Blondet también indicó que está vacunada, razón por la cual ella entiende que no ha tenido síntomas tan fuertes de la enfermedad. “Yo estoy vacunada y quiero decirles que cuando estaba en toda esta etapa en la que estaba pensando si me vacunaba o no, yo tenía mucho miedo. Tardé en tomar la decisión, porque es difícil escuchar tantas cosas. Uno lee tantas cosas, escucha opiniones de distintos médicos, lo que dice la prensa y lo que dicen tus familiares. Pero me vacuné y lo hice, sobre todo, por mis nietos y por mis hijos”, confesó la actriz de una manera muy emotiva. “Yo entiendo a las personas que no se quieren vacunar. Entiendo sus miedos. Pero les cuento que por mi parte lo puse todo en una balanza y dije ¿cuál es el riesgo que yo quiero tomar? En mi caso, decidí tomar el riesgo de ponerme la vacuna. Ahora mismo pienso que la vacuna me está protegiendo. La verdad es que mis síntomas han sido bien leves”.

En otro momento del vídeo la boricua mencionó que también padece de la condición artritis reumatoide, razón por la cual toma un medicamento, el cual tiene como consecuencia que su sistema inmune se debilita.

Para finalizar, la puertorriqueña hizo un llamado para que las personas se cuiden y tomen en serio el COVID-19 y los posibles efectos en la gente. “Lo más importante, quiero que se cuiden. Que se cuiden mucho. No veo la hora de poder salir de mi casa, de poder abrazar a mis hijos, a mis nietos. Pero, a la misma vez, estoy superagradecida porque sé que esto pudo haber sido muy diferente. Así que, lo que les pido es eso, que se cuiden mucho”, concluyó.