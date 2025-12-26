Gregorio Pernía comparte el “primer día en familia” de su hijo recién nacido

El nacimiento del nuevo integrante de la familia, el pasado 18 de noviembre, ha sido motivo de celebración tanto para el actor colombiano Gregorio Pernía como para su esposa, Erika Farfán. La pareja, que ya tiene otros dos hijos juntos, ha compartido con sus seguidores diversas imágenes y momentos desde la llegada del bebé.

El primer encuentro y el día en que la madre y el niño recibieron el alta médica, son dos acontecimientos de los que la audiencia pudo ser testigo. Hoy, viernes, los orgullosos padres hicieron lo propio con el primer paseo del pequeño.

“Su primer paseo en familia”, escribió Pernía junto a un álbum de fotos.

Recientemente, también mediante sus redes sociales, el intérprete de “El Titi”, publicó una imagen en la que aparece sentado en un sillón mientras sostenía suavemente a su hijo, quien dormía tranquilamente en sus brazos mientras. La instantánea estuvo acompañada de una reflexión personal sobre la paternidad y la etapa de la vida en la que se encuentra.

