EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gregorio Pernía comparte el “primer día en familia” de su hijo recién nacido

El pequeño nació el pasado 18 de noviembre

26 de diciembre de 2025 - 5:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gregorio Pernía tiene 55 años. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El nacimiento del nuevo integrante de la familia, el pasado 18 de noviembre, ha sido motivo de celebración tanto para el actor colombiano Gregorio Pernía como para su esposa, Erika Farfán. La pareja, que ya tiene otros dos hijos juntos, ha compartido con sus seguidores diversas imágenes y momentos desde la llegada del bebé.

El primer encuentro y el día en que la madre y el niño recibieron el alta médica, son dos acontecimientos de los que la audiencia pudo ser testigo. Hoy, viernes, los orgullosos padres hicieron lo propio con el primer paseo del pequeño.

“Su primer paseo en familia”, escribió Pernía junto a un álbum de fotos.

Recientemente, también mediante sus redes sociales, el intérprete de “El Titi”, publicó una imagen en la que aparece sentado en un sillón mientras sostenía suavemente a su hijo, quien dormía tranquilamente en sus brazos mientras. La instantánea estuvo acompañada de una reflexión personal sobre la paternidad y la etapa de la vida en la que se encuentra.

El actor, de 55 años, quiso dejar constancia de sus sentimientos en este momento especial. “Hay momentos, cosas, situaciones que Dios pone en nuestra vida. Hoy un hijo a mis 55 años… al verlo, lo único que siento es felicidad en el alma”, escribió.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
