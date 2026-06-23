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Hijo de Liam Payne es nombrado su único heredero: esta es la cantidad que recibirá

Payne murió el 16 de octubre de 2024, tras caer del tercer piso de un hotelen Buenos Aires, Argentina

23 de junio de 2026 - 3:01 PM

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El fallecido cantante británico Liam Payne en una foto de octubre de 2021. (VICKIE FLORES)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, el destino de la fortuna que dejó el cantante finalmente quedó definido.

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De acuerdo con información publicada por “The Daily Mail”, nuevos documentos presentados ante el Tribunal Superior del Reino Unido establecen como único heredero a Bear, el hijo de ocho años que el exOne Direction tuvo con la cantante Cheryl Tweddy.

Payne murió el 16 de octubre de 2024, tras caer del tercer piso de un hotelen Buenos Aires, Argentina. Como no dejó testamento y tampoco estaba casado, la legislación británica determinó al menor como el único beneficiario.

Un carruaje de caballos que lleva el ataúd de Liam Payne llega para el servicio funerario del cantante de One Direction en la Iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jonathan Brady/PA vía AP) Amigos y familiares se reunieron en el funeral del artista de 31 años, quien falleció tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el mes pasado.Los funerarios llevaron el ataúd azul oscuro con asas plateadas, coronado con rosas blancas, a la iglesia de 800 años de antigüedad para el servicio privado.
1 / 14 | Un último adiós a Liam Payne, exintegrante de One Direction . Un carruaje de caballos que lleva el ataúd de Liam Payne llega para el servicio funerario del cantante de One Direction en la Iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jonathan Brady/PA vía AP) - The Associated Press

En los registros, también se especifica que el menor recibirá la cantidad de21 millones de libras esterlinas (más de 27 millones de dólares), casi 3 millones menos de lo que se había estimado inicialmente.

Entre los bienes se encuentra una casa de cinco habitaciones ubicada en Buckinghamshire, adquirida por Payne en 2021, con la intención de permanecer cerca del niño después de su separación de Cheryl. La residencia fue puesta a la venta tras su muerte, aunque posteriormente se retiró del mercado.

De acuerdo con la prensa británica, parte del dinero podrá utilizarse para beneficiar a Bear; mientras que el resto permanecerá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.

Tweedy y el abogado de la industria musical, Richard Bray, fueron designados como administradores de la herencia.

Por su parte, la influencer Kate Cassidy, con quien Payne mantenía una relación sentimental, se negó a hacer cualquier reclamación sobre los bienes del artista.

Fanáticos boricuas de One Direction se dieron cita la tarde del domingo, 27 de octubre en El Morro en el Viejo San Juan para un homenaje a Liam Payne. Al lugar llegaron con velas, fotos, flores y cartas alusivas al cantante de la popular boyband.Las cartas y mensajes a Liam Payne formaron parte del altar.
1 / 8 | Un último adiós a Liam Payne de One Direction desde Puerto Rico. Fanáticos boricuas de One Direction se dieron cita la tarde del domingo, 27 de octubre en El Morro en el Viejo San Juan para un homenaje a Liam Payne. - alexis.cedeno
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Liam PayneHerenciaMuertes
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