17 de octubre de 2025
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fanáticas de Liam Payne le rinden homenaje en Buenos Aires tras un año de su muerte

El exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024

16 de octubre de 2025 - 7:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tributo a Liam Payne. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Decenas de fanáticas del cantante británico Liam Payne se congregaron este jueves frente al hotel CasaSur de Buenos Aires, donde el artista falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso, y le rindieron un homenaje tras un año de su muerte.

Al homenaje asistieron jóvenes argentinas y admiradoras llegadas desde Chile, México y otros países latinoamericanos, que encendieron velas, escucharon canciones del artista y leyeron una carta abierta en su memoria.

El encuentro fue organizado por la comunidad “Forever LP Latam”, que agrupa a seguidoras del exintegrante de One Direction en la región.

El homenaje fue organizado por el grupo "Forever LP LATAM".
El grupo desplegó además un enorme cartel con mensajes y cartas enviadas por fanáticas de distintas partes del mundo, como Reino Unido, Pakistán, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros.

Una de las que se acercó este jueves fue Romina Verónica Gómez, que visita cada semana el hotel CasaSur y el banco instalado en honor a Payne en el cementerio británico de Buenos Aires.

“Vengo todos los fines de semana tanto al cementerio como acá, a limpiarlo, a dejarle flores. Me hace bien, siento buena energía”, dijo.

Desde el fallecimiento de Payne el año pasado, la puerta del hotel CasaSur se ha transformado en un santuario con fotografías, flores, peluches y objetos colocados allí por seguidores que lo visitaron a lo largo del último año.

Verónica Petrizo dejó una copia de “El puñal de tu ayuda”, un libro que escribió inmediatamente después de la muerte del cantante para canalizar el dolor que sentía.

“Está bueno entender que una persona que tal vez no conociste te pudo marcar un montón. Que cuando nadie te escuchaba, que cuando el mundo te dio la espalda, esa persona, incluso estando lejos, fue tu guía. Y nadie tiene derecho a decirte nada sobre eso”, dijo Petrizo.

Otra de las presentes fue Valeria Riosa, que contó que el grupo que organizó el encuentro y que desde abril se ocupa del mantenimiento del santuario surgió como una red de apoyo entre admiradoras del músico: “Estábamos muy mal con lo que había pasado, y después de eso nuestro grupo se fue haciendo más fuerte. Empezamos a hacer obras benéficas y a pedir justicia, como una forma de sanar también nosotras”.

Entre los asistentes también estuvo Alejandro Dylan Ifrán, de 26 años, uno de los pocos hombres entre los congregados, quien reclamó: “Queremos justicia para saber lo que pasó. Queremos la verdad y que los culpables paguen por lo que hicieron”.

Payne murió a los 31 años tras caer a un patio interior del hotel después de haber consumido, durante los tres días que se hospedó allí, cantidades significativas de alcohol y cocaína que combinó con antidepresivos.

La autopsia reveló que la muerte del cantante se produjo por “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa” y los análisis descartaron lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas.

Un carruaje de caballos que lleva el ataúd de Liam Payne llega para el servicio funerario del cantante de One Direction en la Iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jonathan Brady/PA vía AP) Amigos y familiares se reunieron en el funeral del artista de 31 años, quien falleció tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el mes pasado.Los funerarios llevaron el ataúd azul oscuro con asas plateadas, coronado con rosas blancas, a la iglesia de 800 años de antigüedad para el servicio privado.
1 / 14 | Un último adiós a Liam Payne, exintegrante de One Direction . Un carruaje de caballos que lleva el ataúd de Liam Payne llega para el servicio funerario del cantante de One Direction en la Iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jonathan Brady/PA vía AP) - The Associated Press
