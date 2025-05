La millonaria fortuna que dejó Liam Payne sin testamento

1 / 14 | Un último adiós a Liam Payne, exintegrante de One Direction . Un carruaje de caballos que lleva el ataúd de Liam Payne llega para el servicio funerario del cantante de One Direction en la Iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, miércoles 20 de noviembre de 2024. (Jonathan Brady/PA vía AP) - The Associated Press