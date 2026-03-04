Hijo del actor Tom Hanks no puede salir de Medellín: Chet Hanks pide ayuda
“Libérenme”, escribió el actor en un vídeo en el que explicó que también había estado en Puerto Rico una semana antes
4 de marzo de 2026 - 9:07 AM
Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks, aseguró a través de sus redes sociales que permanece en Medellín luego de que se le negara el abordaje de un vuelo hacia Estados Unidos por un problema relacionado con su documentación de viaje.
El actor y músico explicó en Instagram que intentaba regresar a Estados Unidos utilizando su pasaporte griego, ya que también cuenta con esa nacionalidad, mientras que su pasaporte estadounidense estaba próximo a vencer. Según relató, personal de la aerolínea le indicó que no podía abordar sin la documentación estadounidense requerida para ingresar nuevamente al país.
Debido a esa situación, señaló que permanece en Medellín hasta solucionar el inconveniente. En una de sus publicaciones escribió: “Libérenme”.
En ese vídeo explicó que una semana antes había estado en Puerto Rico, por el cumpleaños de un amigo.
Igualmente, compartió algunas imágenes de esa visita en Puerto Rico en su Instagram.
El artista comunicó a sus seguidores que el siguiente paso será trasladarse a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con el fin de solicitar documentación de viaje de emergencia que le permita retornar.
Mientras gestiona la situación, ha compartido videos desde distintos puntos de la ciudad. El caso generó comentarios en línea, donde algunos usuarios señalaron la coincidencia con la película “Náufrago”, protagonizada por su padre, centrada en la historia de una persona aislada lejos de su lugar de origen.
