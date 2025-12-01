Opinión
Imágenes de ‘Diddy’ Combs abrazando reclusos en prisión fueron generadas por IA, según TMZ

Se denunciaron irregularidades en las proporciones faciales, sombras y texturas de las imágenes

1 de diciembre de 2025 - 6:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aunque existen fotografías auténticas como estas, de P Diddy en el penal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, no coinciden con las que recientemente se han hecho virales, según el medio. (El Tiempo / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Imágenes difundidas en redes sociales que muestran al rapero Sean ‘Diddy’ Combs abrazando a otros reclusos o posando en prisión han sido desmentidas como falsificaciones generadas mediante inteligencia artificial (IA), informó este lunes el portal TMZ.

Aunque existen fotografías auténticas del artista en el penal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple condena, estas no coinciden con las que recientemente se han hecho virales, según el medio.

Su representante, Juda Engelmayer, dijo al portal que las imágenes habían sido “hechas con IA” y alertó sobre los riesgos de difundir contenido manipulado, especialmente cuando se trata de prisiones federales.

Por otra parte, TMZ denuncia irregularidades en las proporciones faciales, sombras y texturas de las imágenes, características típicas de generadores de contenido artificial.

No obstante, sí se han publicado grabaciones reales del rapero desempeñándose en labores dentro de la cárcel, como su trabajo en la biblioteca del penal.

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

