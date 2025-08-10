Opinión
10 de agosto de 2025
Farándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ivana Carolina se corona como Universal Woman 2025: “Este triunfo es para mi isla”

La modelo y reina de belleza boricua logró la primera corona para Puerto Rico en el certamen internacional

10 de agosto de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ivana Carolina gana el certamen Universal Woman en India. (Suministrada (Universal Woman))
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

¡Lo prometió y cumplió!

La modelo y reina de belleza boricua Ivana Carolina Irizarry hizo historia al lograr la primera corona para Puerto Rico en el certamen internacional Universal Woman 2025.

La competencia se llevó a cabo en Jaipur, India, donde la representante puertorriqueña logró destacarse desde un inicio entre el resto de las candidatas, ganándose al jurado, así como a los fanáticos de los concursos de belleza.

“Este triunfo es para mi isla, para quienes me apoyaron y para todas las mujeres que luchan por sus sueños. Llevar la banda de Puerto Rico en el pecho y representar a mi isla en un escenario internacional ha sido el verdadero premio. Me voy con el corazón lleno, con el orgullo de haber compartido nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra belleza con el mundo entero. Este viaje ha sido un honor que llevaré conmigo por siempre”, fueron las primeras palabras de Irizarry tras recibir la corona.

Cabe destacar que según detalló en entrevista con El Nuevo Día antes de partir rumbo a India, la filántropa – quien fue coronada en diciembre del 2024 como Universal Woman Puerto Rico 2025- destacó que para su preparación de cara al certamen, buscó “perfeccionar” algunas áreas clave para lograr un desempeño superior. De igual forma, reveló, se dedicó a estudiar la cultura del país.

Sobre las destrezas comunes de ser una reina Irizarry destacó dos. “He tomado clases de inglés y también quise mejorar la pasarela”, indicó en aquel momento. “Me siento lista, confiada. No me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo una experiencia. Ya participé representando a Puerto Rico en el Miss International en Japón en 2019, que ya tengo la experiencia internacional, pero no me conformo. Vamos a seguir trabajando por Puerto Rico y para Puerto Rico”, subrayó.

Desde su llegada a la competencia, la exintegrante de “Puerto Rico gana” de Telemundo, se consolidó como una de las grandes favoritas, posicionándose actualmente en el primer lugar del voto del público con un 13.4% de respaldo.

Miss Universal Woman se define como una plataforma que “defiende el brillo y la belleza únicos de las mujeres que tienen un impacto positivo en el mundo actual. Unimos, celebramos y promovemos la contribución, la belleza diversa y los logros de las mujeres unidas en la filantropía que tienen un impacto positivo en el mundo para las mujeres y los niños”.

Tags
Ivana CarolinaCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
