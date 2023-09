Desde tempranas horas de la tarde de ayer, jueves, la influencer puertorriqueña Ivelissa Rios sabía que la noche prometía. La enfermera graduada, quien recuperó su salud a través de las recetas y consejos que comparte en las redes sociales, participaría de la Gala del Museo de Arte de Puerto Rico en Chicago, que honraría al “Astro Boricua”.

“‘Ready’ para que Ricky Martin me conozca, ya que está antoja’o de verme”, escribió Rios junto a uno de sus particulares videos en el que se muestró al ritmo de “Pegate” y donde reveló su “total look” para la velada.

Sus seguidores le confirmaron a la puertorriqueña radicada en Orlando, Florida, que estaba lista para la ocasión. “Bella” y el distintivo “¡Wepa!” del intérprete boricua se repitieron varias veces en la sección de comentarios.

Casi a la medianoche, Rios compartió el momento esperado. Con la personalidad que la caracteriza, desde la distancia, la influencer gastronómica puertorriqueña lo dio todo y sin reservas para llamar la atención de su compatriota.

PUBLICIDAD

“Momento en que Ricky Martin me tira besos y me llama para conocerme. Señores este es el mejor sentimiento, aquí les dejo este video con mucho humor y amor”, sostuvo.

“Tírame un beso, tírame un beso”, gritaba Rios. Ricky Martin, quien estaba acompañado del dramaturgo boricua Lin-Manuel Miranda, también se mostró sorprendido e invitó al fenómeno de las redes sociales a acercarse.

”Si saben cómo me pongo pa’ que me invitan. Mira, en la vida el que quiere, se tiene que tirar y tienes que crear las oportunidades. Gracias Ricky por darme esta oportunidad que todavía estoy temblando. Espera, Lyn-Manuel también me quería conocer. Este evento es en el Museo de Arte y Cultura de Puerto Rico en Chicago donde Ricky Martin fue homenajeado”, agregó.

En marzo de este año, la influencer celebró dos años de haber superado su trastorno por consumo de alcohol.

“Yo no imaginaba ni vida sin alcohol. ‘Sería aburrida’, pensaba”, comenzó la boricua en entrevista con El Nuevo Día. “Entonces llegó la pandemia y me encontré con mis demonios. Una copita me llevaba a otra, y así”, continuó Rios.

Aquel tiempo de cierre, aislamiento e incertidumbre supuso el escenario perfecto para que la enfermera llevara su pasión por la cocina al mundo vertical de TikTok. El día que descargó la aplicación, sin saberlo, adquirió la herramienta que le cambiaría la vida por completo.