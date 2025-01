Este sería el supuesto mensaje de la amiga de Aniston, en el que la actriz habría confirmado la relación con Obama: “Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que relacionan a la actriz de 55 años y al político de 63. En 2024, el portal Daily Mail documentó que la revista “InTouch” mostró en su portada una foto de ambos personajes con el mensaje: “La verdad sobre Jen y Barack”. Poco después, los presentadores de un popular podcast de cultura pop llamado “Who? Weekly” , explicaron, sin mostrar pruebas, que mientras los Obama “vivían vidas separadas” , el exmandatario y la actriz mantenían un romance.

En octubre de 2024, en el programa de Jimmy Kimmel, el conductor le entregó a Aniston la revista que hizo señalamientos sobre ella y el expresidente, lo que causó risas en la estrella de Hollywood, lo negó y dijo que ese tipo de publicaciones no la molestaban.

El matrimonio Obama, ¿en crisis?

Se alega que Barack Obama y Michelle Obama no están viviendo su mejor momento, el que la pareja no haya aparecido en momentos importantes en Estados Unidos en tiempos recientes ha desatado las versiones que podrían estar en un proceso de separación.

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama (2009-2017) no acudió a la investidura del presidente electo, Donald Trump , ocurrida el 20 de enero.

Tras notarse la ausencia de Michelle Obama, la cadena CNN informó que se encontraba en Hawái, razón por la que no fue al entierro. No trascendieron más detalles del porqué no asistió a la toma de posesión.