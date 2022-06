Jennifer López sorprendió a los asistentes del Dodger Stadium de Los Ángeles el pasado jueves, 16 de junio, no solo por cantar con su hija Emme en el escenario, sino por presentarla utilizando pronombres neutros.

Según varios medios noticiosos, Emme Muñiz, de 14 años e hija del también cantante Marc Anthony, se unió a su madre para interpretar a dúo “A Thousand Years” de Christina Perri en la Gala Blue Diamond de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles.

“Le pido a elle que cante conmigo todo el tiempo, pero elle no lo hace. Así que esta es una ocasión muy especial”, comentó a la audiencia la cantante y actriz de raíces puertorriqueñas, para luego bromear que le salía muy caro cuando su hija la acompañaba en tarima.

La talentosa joven apareció en la tarima vestida con un conjunto de camisa y pantalón corto color rosa intenso, mientras que su madre lucía un atuendo color menta con adornos de plumas. Emme también portaba un micrófono con los colores del arcoiris.

Madre e hija también cantaron una estrofa de “Born in the USA” de Bruce Springsteen, que estuvo acompañada de un vídeo de la actuación de la adolescente en el Super Bowl del 2020. Acto seguido, Emme también hizo un puente para comenzar la interpretación del éxito “Let’s Get Loud”.

Rumores de bodas

La semana pasada también corrió el rumor de que López había contraído matrimonio con el actor Ben Affleck, con quien reanudó una relación amorosa hace algunos meses.

Por otro lado, esta semana también estrenó en Netflix el documental “Halftime”, que tiene como objetivo principal darle un contexto nuevo a la carrera profesional de López. La producción presenta cómo la cantante, actriz y bailarina se prepara para su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl el 20 de febrero de 2020 junto a Shakira, además de que traza cómo el éxito que ha tenido no ha eliminado una serie de obstáculos e inseguridades sobre su valor como artista.