Joel Rivera necesita ayuda económica para su condición de salud
Se creó una iniciativa de recaudación para el comediante que es candidato a un trasplante de riñón
6 de octubre de 2025 - 9:49 AM
El comediante Joel Enrique Rivera diagnosticado con insuficiencia renal por lo que recibe diálisis semanalmente, necesita ayuda económica para sobrellevar la condición de salud que enfrenta desde el pasado año.
El creador de personajes como “Chiquitota” y “Tripita”, quien en septiembre reveló en exclusiva a El Nuevo Día su estado de salud y las preocupaciones que enfrenta, recurrió al buen corazón y solidaridad de los puertorriqueños para el apoyo económico que necesita.
Por su actual condición de salud, Rivera por lo pronto, no puede trabajar a tiempo completo. El actor es candidato para un trasplante de riñón, una intervención vital para mejorar su calidad de vida y su salud a largo plazo.
En enero del 2025 dio un paso importante y comenzó a recibir diálisis tres días a la semana, por un período de cuatro horas. En septiembre aumentó la frecuencia de diálisis a cuatro días por semana y estaba a la espera de que fuera diariamente.
Es por ello que se creó una cuenta de “Go Found Me” bajo el nombre de “Juntos por la salud de Joel Rivera“.
En la cuenta de “Go Found Me” se precisa que cada donación ayudará a cubrir sus gastos médicos y le dará la posibilidad de seguir regalando sonrisas y momentos únicos al pueblo de Puerto Rico.
La meta de recaudación en la mencionada cuenta es de $140,000. Hasta el momento han recaudado $4,729.
Las personas interesadas, también pueden enviar su donativo a través de ATH Móvil al 939-350-1596.
Varios artistas locales compartieron en el fin de semana mensajes de recaudación para Rivera en sus redes sociales.
En entrevista con este medio, el comediante contó que en el 2024 fue que comenzaron los primeros síntomas.
“Empecé a tener problemas de salud bien serios... que yo no entendía y todo por no hacerle caso a las señales”, recordó Rivera al hablar de los síntomas que comenzó a experimentar en mayo del 2024. “Yo estaba cansado y me fatigaba fácilmente”, dijo en ese entonces, donde en medio de tratar de personificar a Chiquitota se asfixió. Luego experimentó un dolor de espalda que lo llevó a estar 14 días hospitalizado con un diagnóstico inesperado. “Los síntomas que tú tienes, eso no es dolor de espalda nada más, tienes un fallo renal”, rememoró aquella conversación con su médico.
El también libretista desarrolló un pódcast llamado “Globo fiesta”, disponible en Spotify y en las redes sociales, con episodios que incluyen canciones, reflexiones y motivaciones.
“Una amiga me dijo: ¿Por qué tú quieres hacer todo a la misma vez ahora? Y le respondí: Porque no tengo tiempo, porque no hay después. Lo que hay es el ahora", reflexionó.
“Quiero ser actor, quiero producir, quiero crear. Quiero que conozcan todas mis facetas, que realmente me conozcan. La comedia me ayuda a eso, a centrarme”, sostuvo.
