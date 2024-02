Jorge Pabón “El Molusco” sobre Robert “Fantacuca” Maldonado: “SBS lo tiene prisionero”

A la fórmula exitosa del locutor Jorge Pabón “Molusco” y los talentos radiales Alí Warrington y Pamela Noa les hace falta Robert “Fantacuca” Maldonado en lo que es su nuevo espacio llamado “El Refugio”, a través del canal de YouTube, Molusco TV.

Estas tres figuras renunciaron el pasado 14 de febrero al no llegar a unos acuerdos con la gerencia del conglomerado radial Spanish Broadcasting System (SBS) Puerto Rico para estos continuar ocupando las sillas de la cabina radial de La Mega (106.9 FM), en “Molusco y los reyes de la punta”.

En su transmisión de hoy, aseguraron que SBS tiene “bajo arresto” a Maldonado, cuyo contrato vence el próximo 31 de marzo, razón por la cual no puede trabajar con sus antiguos colegas.

“Yo quiero tener a mi amigo y hermano Robert Fantacuca sentado al lado mío en ‘El Refugio’”, comenzó diciendo Molusco, quien aprovechó el momento para contar el orden de los hechos y algunas interioridades después de su salida.

“No hay un solo día en que Robert me llame por las mañanas y me diga, ‘Jorge, ¿qué hago? Y yo tengo que contestarle, ‘no puedes hacer absolutamente nada’. Robert Fantacuca está pidiendo la liberación actualmente, para por lo menos estar aquí con nosotros, hablar por este micrófono, tenerlo aquí con nosotros, poder hacer sus personajes. Ahora mismo SBS lo tiene prisionero, un talento que ellos saben que no van a poder utilizar más, porque él no va a trabajar y nadie puede obligar a nadie a trabajar”, expresó.

Asimismo, el también productor lanzó una exhortación a la gerencia de la estación radial en la que laboró por más de dos décadas.

“Yo quiero decirle a SBS, (a) Raul Alarcón y a todos los jefes de SBS, que Robert Fantacuca no va a volver a trabajar con ustedes porque no se siente cómodo trabajando ahí sin nosotros. Lo mínimo que le pedimos es que lo suelten y lo dejen trabajar, porque ahora mismo él no está trabajando”, dijo Pabón, a la vez que aclaró que ya su colega había presentado su renuncia.