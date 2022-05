El actor puertorriqueño José Brocco, acudió esta mañana a sus redes sociales para agradecer a todos los que -de alguna forma- lo han apoyado ante el anuncio del “show” “Estado civil: felizmente divorciada”, protagonizado por su exesposa, la actriz y comediante Noris Joffre.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados y a los que me han apoyado en redes sociales y comentarios en los periódicos acerca del ‘show’ que viene por ahí. Yo estoy tranquilo, feliz y lleno de proyectos nuevos. Y a los que me llaman y esperan controversia de mi parte les digo que nunca he hablado, ni hablaré mal de la mujer que compartió conmigo 17 años de su vida y me regaló los dos seres que más amo en la vida, mis hijos. Por respeto a ellos, a ella, pero sobre todo a mí mismo, calladito me veo más bonito. ¡Un abrazo a todos!”, declaró el intérprete de 48 años.

PUBLICIDAD

“Estado civil: felizmente divorciada”, cuyas funciones se realizarán el sábado 21 y domingo 22 de mayo, en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce; jueves, 26 de mayo en el Rancho Grande en Añasco; viernes, 27 de mayo en el Castillo Serrallés de Ponce y el sábado, 28 de mayo en el Teatro América de Vega Baja, contará con diversas intervenciones musicales con temas que parodia y con su caracterización del personaje Ana María Rollo. Además, contará con la participación del joven Yamil Solano, quien le realizará un tributo a Ednita Nazario.

“Cada cual tiene sus vivencias, no todo el mundo tiene la misma situación por la cual se divorció. Hay gente que se divorcia por cuernos, otros que se divorcian por maltrato, otros que se divorcian porque no resultó, otros por aburrimiento, otros por homosexualidad de una de las parejas u homosexualidad de los dos o porque simplemente se miraron y se preguntaron ‘¿por qué estamos casados?, esto no tiene sentido’. Cada cual tiene su vivencia y yo voy a hablar a través de las mías. Pero, que conste, que no voy a estar aquí culpando a nadie, porque aquí no se trata de barrer el piso con nadie. Aquí se trata simplemente de hablar de unas circunstancias, situaciones y experiencias que a través de los años he vivido”, dijo Joffre en entrevista con este medio.

Las funciones son solo para adultos y llegan de la mano de Producciones Eche.

Los boletos para las funciones de San Juan, Ponce y Vega están a la venta a través de PRTicket y para reservaciones en Añasco deben llamar al (787) 464-4175.