Josué “Comedy” llega con “Ay que cruz” al Centro de Bellas Artes de Santurce

El éxito del comediante Josué Comedy continúa haciendo reír a los boricuas, lo que ha provocado la apertura de nuevas funciones de su más reciente espectáculo, “Ay que Cruz”.

“Estoy tan feliz y agradecido por todo lo que está ocurriendo con esta obra. Con ‘Ay que Cruz’ estamos logrando que el público asistente reflexione a través del humor. Los comentarios después de cada función han sido gratificantes y emotivos. Desde que la escribí hace tantos años, sabía que era posible llevar un mensaje a través de la risa”, expresó el comediante.

Ante la gran acogida del público, se abrió una nueva función para el próximo 3 de octubre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta, tras el “sold out” de las funciones del 4 y 5 de octubre. Asimismo, anunció la llegada de la pieza teatral en una única función a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, el viernes 14 de noviembre.

PUBLICIDAD

El elenco de “Ay que Cruz” lo componen los comediantes Janibeth Santiago, Alí Warrington, JC Martínez y Juliana Rivera.

“Ay que Cruz” ya se ha presentado en Caguas, Ponce y San Sebastián. Próximamente se presentará el 6 y 7 de septiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez, y el sábado 20 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Humacao.

Los boletos están en JosueComedy.com y en Pietix.com.