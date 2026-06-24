Joven de 20 años dona su riñón al esposo de la presentadora Karla Martínez

Una joven de apenas 20 años le donó un riñón a Emerson Peraza, esposo de la presentadora mexicana Karla Martínez, para salvarle la vida tras años de lucha contra una enfermedad renal.

La protagonista de esta historia es Isabella Rascón, quien sin dudarlo decidió convertirse en donante después de conocer la gravedad del estado de salud de Emerson, quien llevaba cinco años en diálisis esperando un trasplante.

“Cuando vi que estaban desesperados, dije: ojalá pueda ayudarlos”, expresó Isabella al relatar cómo tomó la decisión que cambiaría tres vidas para siempre tras un reportaje especial compartido en Despierta América.

Emerson Peraza enfrentaba una dura batalla contra la insuficiencia renal. En ese proceso, al menos ocho posibles donantes fueron descartados, lo que agravaba la desesperación de la familia.

Fue entonces cuando Isabella, hija de un matrimonio amigo de la familia, decidió ofrecerse como voluntaria, impulsada por el deseo de ayudar.

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“Si no soy compatible con él, puedo ayudar a otra persona, y alguien más puede ayudar a Emerson”, afirmó la joven.

Una compatibilidad casi perfecta

Los exámenes médicos confirmaron que Isabella era compatible en un 99.9% con Emerson, lo que permitió avanzar hacia el trasplante.

La cirugía se realizó el 21 de mayo de 2026, en un procedimiento complejo en el que participaron equipos médicos que trabajaron de forma simultánea para garantizar la viabilidad del órgano.

La intervención de Isabella duró aproximadamente seis horas mediante cirugía robótica, mientras que la operación de Emerson se extendió por casi nueve horas debido a la complejidad del procedimiento.