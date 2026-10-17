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“La casa de Alofoke 3″ ya tiene fecha de estreno

Este proyecto digital se extenderá hasta principios de enero de 2027

17 de octubre de 2026 - 9:05 AM

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Darileidy Concepción "Crusita" ,al centro, celebró junto a Santiago Matías su triunfo en "La Casa de Alofoke". (Listín Diario / GDA)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El regreso de “La casa de Alofoke” ya tiene fecha. Tras convertirse en uno de los proyectos digitales más comentados de la República Dominicana y el Caribe, tanto por su alcance como por las controversias que suele generar en redes sociales, el “reality’ volverá este año con una tercera temporada que se extenderá hasta los primeros días de 2027.

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Alofoke Media Group anunció a través de las redes sociales que “La casa de Alofoke 3” estrenará el próximo 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 p.m., hora de República Dominicana. La nueva edición permanecerá al aire durante más de 40 días, con transmisión continua hasta el 2 de enero de 2027.

En el comunicado, la organización destacó la importancia de quienes amplifican el contenido en el entorno digital. “Reconocemos el papel fundamental de los creadores de contenido y las comunidades digitales en la difusión del entretenimiento”, expresó la empresa.

No obstante, la compañía aclaró que YouTube será la única plataforma con restricciones de distribución, ya que “la distribución del proyecto en esa plataforma es exclusiva del canal Alofoke Radio Show”.

La empresa indicó, además, que aspira a que esta nueva edición alcance una amplia audiencia y sirva de impulso para quienes producen contenido digital. “Nuestro objetivo es que ‘La casa de Alofoke 3′ se convierta en una experiencia compartida por millones de personas y que los creadores tengan la oportunidad de desarrollar sus plataformas”, señaló el comunicado.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram

La misiva firmada por Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, concluyó con una invitación a sumarse a esta nueva etapa del proyecto bajo la consigna: “El entretenimiento continúa y la conversación se expande”.

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AlofokeReality ShowsRepública Dominicana
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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