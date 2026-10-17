“La casa de Alofoke 3″ ya tiene fecha de estreno

El regreso de “La casa de Alofoke” ya tiene fecha. Tras convertirse en uno de los proyectos digitales más comentados de la República Dominicana y el Caribe, tanto por su alcance como por las controversias que suele generar en redes sociales, el “reality’ volverá este año con una tercera temporada que se extenderá hasta los primeros días de 2027.

Alofoke Media Group anunció a través de las redes sociales que “La casa de Alofoke 3” estrenará el próximo 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 p.m., hora de República Dominicana. La nueva edición permanecerá al aire durante más de 40 días, con transmisión continua hasta el 2 de enero de 2027.

En el comunicado, la organización destacó la importancia de quienes amplifican el contenido en el entorno digital. “Reconocemos el papel fundamental de los creadores de contenido y las comunidades digitales en la difusión del entretenimiento”, expresó la empresa.

No obstante, la compañía aclaró que YouTube será la única plataforma con restricciones de distribución, ya que “la distribución del proyecto en esa plataforma es exclusiva del canal Alofoke Radio Show”.

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La empresa indicó, además, que aspira a que esta nueva edición alcance una amplia audiencia y sirva de impulso para quienes producen contenido digital. “Nuestro objetivo es que ‘La casa de Alofoke 3′ se convierta en una experiencia compartida por millones de personas y que los creadores tengan la oportunidad de desarrollar sus plataformas”, señaló el comunicado.

1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram 1 / 21 Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. Instagram Compartir