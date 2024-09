La periodista María Antonieta Collins celebra 50 años de carrera

View this post on Instagram

“Hoy mi familia de Despierta América me sorprendió con la noticia del reconocimiento por mis 50 años de periodista, que la Academia de la Televisión, Emmy, me hace por medio siglo siendo lo que mas amo: reportera de televisión. Gracias Luz Maria Doria, Satcha Pettro, Raúl González, Karla Martínez y Francisca por su cariño y la enorme sorpresa que este día me ha dado fuerza. Gracias por dar espacio a mis historias en la casa de ‘Despierta América’. ¡Y la reportera Collins aquí sigue! Amén”, escribió en Instagram.