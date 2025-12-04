Opinión
La Perversa recibe la polémica con optimismo y lanza “Uki uki room”

El lanzamiento llega tras su participación en “La Casa de Alofoke 2″

4 de diciembre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cantante dominicana, La Perversa. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La artista urbana dominicana La Perversa decide cambiar el foco de la polémica para dirigirlo nuevamente hacia lo que la hizo popular: su música, presentando “Uki Uki Room”, bajo el sello ONErpm.

RELACIONADAS

El lanzamiento llega en un momento crucial para la artista: tras su participación en “La Casa de Alofoke 2”, uno de los programas más comentados de la región.

Lejos de negar su carácter frontal, La Perversa lo convierte en identidad artística. Su carrera ha estado marcada por una personalidad sin filtros que la llevó a ocupar titulares, pero también a construir una comunidad masiva que la sigue fielmente.

“Uki Uki Room” combina dembow con toques electrónicos y una producción precisa que destaca su característica personalidad. Es un tema “hecho para el baile sin pausa, para los videos de TikTok, para el DJ que prende la noche y para las mujeres que celebran sin miedo a llamar la atención”.

Tags
Reality ShowsRepública DominicanaYouTube
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
