20 de noviembre de 2025
77°nubes dispersas
La Tuna de San Blas ofrecerá concierto a beneficio del comediante Joel Rivera

El evento se celebrará en el Teatro Hollywood, en Coamo, y contará con la participación de invitados especiales

20 de noviembre de 2025 - 9:40 PM

El actor y comediante Joel Rivera. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Tuna de San Blas presentará un concierto especial este viernes, 21 de noviembre, en el Teatro Hollywood en Coamo para apoyar al reconocido actor y productor de eventos Joel Enrique Rivera, quien actualmente se encuentra en espera de un trasplante de riñón y ha sido un aliado fundamental de la agrupación musical desde sus inicios.

El comediante fue diagnosticado con insuficiencia renal, por lo que recibe diálisis semanalmente y necesita ayuda económica para sobrellevar la condición de salud que enfrenta desde el pasado año.

Asimismo, el creador de personajes como “Chiquitota” y “Tripita”, quien en septiembre reveló en exclusiva a El Nuevo Día su estado de salud y las preocupaciones que enfrenta, recurrió el pasado mes de octubre al buen corazón y solidaridad de los puertorriqueños para el apoyo económico que necesita.

Durante la velada musical, la Tuna de San Blas interpretará su nuevo sencillo, “Está cañón”. Asimismo, contará con la participación de invitados especiales, quienes se unirán para ofrecer una noche llena de música, tradición y celebración.

“Estamos muy emocionados de presentar este concierto para ayudar a nuestro amigo Joel Rivera cuando más lo necesita. Invitamos a todos nuestros seguidores y amigos de Joel a unirse en una noche llena de solidaridad, cultura y música”, expresó José Marrero, director de la Tuna de San Blas.

Concierto de la Tuna de San Blas a beneficio de Joel Rivera.
Concierto de la Tuna de San Blas a beneficio de Joel Rivera. (Suministrada)

La entrada será mediante un donativo de $10. El dinero recaudado será destinado a beneficio de Rivera. Los boletos están disponibles en el Centro de Convenciones de Coamo en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para más información, llama al 787-803-7060.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
